Alex Caniggia volvió al país y no dudó en desenmascarar a Mariana Nannis: "La denuncia es..."

Claro que también confesó que este tiempo "fueron dos meses duros" al estar lejos de su pareja Melody Luz y su hija Venezia, así como admitió cuánto le cambió la vida ser padre al afirmar que "es como que directamente ahora soy otra persona".

Alex Caniggia - la expulsión de GH España fue directamente injusta - captura Intrusos.jpg

En tanto, sobre las otras cuestiones familiares, se limitó a afirmar que quiere que su hermana Charlotte gane el Bailando 2023, y si bien en un principio intentó evadir referirse a sus padres terminó desenmascarando a Mariana Nannis y confirmando su reconciliación con su padre.

Sobre la historia que subió Mariana Nannis cenando con él, Alex confirmó que "esa foto es vieja" y apuntó que "eso es toda fantasía de ella". "Yo la verdad estoy muy bien con mi viejo, estamos amigables ahora y con mi vieja la verdad no tengo ningún tipo de relación", declaró más sincero que nunca.

Por último, consultado sobre si le gustaría recomponer la relación familiar, Alex fue tajante al afirmar: "Con mi vieja, por ahora no; y con mi viejo obviamente que sí". En tanto, sobre la grave denuncia por abuso sexual que Nannis lleva adelante contra su ex marido, el mellizo reveló sin medias tintas que "Eso es todo mentira".

Charlotte Caniggia contó la verdad detrás del encuentro entre Alex y Mariana Nannis

La semana pasada Mariana Nannis compartió en sus redes sociales una foto de Alex Caniggia en lo que parecía un encuentro madre e hijo. Sin embargo, sorprendió a todos, ya que el vínculo entre ambos no se estaría en su mejor momento.

Es por eso, que el viernes pasado antes del regreso de Alex al país, Charlotte Caniggia se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) y el conductor Marcelo Tinelli aprovechó para preguntarle acerca de este misterioso episodio.

Charlotte Caniggia Bailando

"No se juntó todavía, no. Ojalá puedan bien pronto igual, toda la familia. Aparte mis papás estuvieron 30 años juntos”, respondió ella y aseguró que no había visto el posteo.

De todas formas, cuando la pusieron la imagen en pantalla, desmintió la situación y aclaró: “Ah no, es vieja esa foto, quizás lo extraña, viste que mi mamá quiere quizás estar bien. Pero nada, es complicado”.