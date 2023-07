Alex Caniggia y Melody Luz compartieron una particular foto de su hija Venezia que generó una ola de críticas

Alex Caniggia y Melody Luz con Venezia recién nacida.jpg

"Hola soy Venezia, la bebé más linda del mundo, bienvenidos a mi Instagram" puede leerse como leyenda de la tierna foto de la beba a la que literalmente le cortaron la cabeza para no mostrar su rostro. Aunque puede verse la inscripción del enterito que anuncia algo así como "camino a ser famosa".

Si bien Alex fue el primero en comentar en el feed, que probablemente creó él, "Hija de mi vida acá papá te amo", Melody le dedicó un "Chinita de mi vida" junto a varios emojis de corazones.

Pero a juzgar por los comentarios, los usuarios no quedaron del todo conformes con la llegada de Venezia a las redes de esta manera. "Todo muy lindo pero para qué le hacen un Instagram si no le muestran la cara", "Acá todos los Barats dando amor" o "Amo a todos diciendo es hermosa y no la pudieron ver nunca" fueron sólo algunos de las más de 600 comentarios, en su mayoría destilando ironía pura.

Venezia Caniggia primer posteo de Instagram.jpg

La emoción de Charlotte Caniggia tras el nacimiento de Venezia, la primera hija de su hermano Alex

Melody Luz y Alex Caniggia se convirtieron en padres por primera vez el 15 de julio pasado y desde las redes sociales fue la médica que asistió a la bailarina durante el parto en el Sanatorio Otamendi quien dio la linda noticia.

Lo cierto es que unas horas después del parto, el Emperador compartió un tierno posteo en Instagram para celebrar la llegada de su primera hija: Venezia. "El día más feliz de mi vida", expresó el mediático con varios corazones y una serie de fotos del momento del parto donde tapó la cara de la bebé con emojis de un oso.

charlotte caniggia alex caniggia.jpg

Lo cierto es que desde Instagram, Charlotte Caniggia, hermana de Alex, se mostró emocionada por la llegada de su sobrina y le dedicó un tierno mensaje a los flamantes papás. "Muchísimas felicidades a mi hermano Alex y Melody, ya llegó baby Venezia! No puedo creerlo esto es un sueño para mí. Gracias por hacerme tía, los amo", precisó Charlotte conmovida por la linda noticia.

Cabe recordar que Melody y Alex comenzaron su noviazgo en 2022 en el reality El hotel de los famosos, El Trece, y desde allí se muestran inseparables y a puro amor.