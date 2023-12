Alex Caniggia y Melody Luz decidieron dar un importante paso que cambiará el futuro de la familia

Todo salió a luz cuando Melody compartió un video de humor en Tiktok, en el cual retrató sus dificultades para adaptarse al nuevo entorno. "Cuando te mudas a un barrio privado, ves a tus vecinas niñas lino y vos siendo madre apenas te podes hacer un rodete", contextualizó.

Mientras tanto, en el clip hacia la mímica con sus labios de un audio que expresaba: “Ay, perdón. Pasaron las anfitrionas, flaca. A parte vestidas de blanco, reinas, magníficas, bien peinadas. Pintadas. Si no se pintan también son magníficas. Las chicas Bratz”.

Melody Luz reveló cómo es Alex Caniggia como papá de Venezia y manifestó su deseo de irse al exterior

En una entrevista con revista Gente, Melody Luz contó cómo es Alex Caniggia con Venezia, su hija. "Es un súperpapá", afirmó. Además, la bailarina sorprendió al mencionar que no descartan radicarse.

La ex figura de El hotel de los famosos indicó que el mediático está muy presente en la crianza de la niña: "La verdad que lo hace muy bien. La hace dormir, le cambia el pañal, está atento a todas las necesidades que tenga Venezia. Juega con ella... La verdad que creo que él siempre quiso ser papá a esta edad y lo está haciendo muy bien. No digo que me sorprenda, porque siempre me imaginé que sea así, pero me encanta lo compañero y buen padre que es”.

Melody también se refirió al tiempo que estuvieron separados, cuando él entró a la casa de Gran Hermano España. "Obviamente, lo extrañé mucho y entendía también por qué él estaba allá. Entendía que era una gran oportunidad de trabajo, que la gente lo conozca y lo quiera, y así fue. A futuro todavía no hay nada cerrado, pero si se llega a dar algo en Europa, no tengo ningún problema en acompañarlo”, sostuvo.

Por último, la bailarina reveló que le gustaría radicarse en el exterior y continuar creciendo profesionalmente. "Creo que también como bailarina, las oportunidades acá en Argentina ya están un poco agotadas. Mi sueño siempre fue poder trabajar en otros países, así que es una gran oportunidad para los dos”, sentenció.