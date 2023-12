Alex Caniggia y Melody Luz sorprendieron al hablar de la posibilidad de tener otro bebé

Alex Caniggia Melody y Venezia

Lo cierto es que ambos se siempre se mostraron muy apasionados y esta vez no fue la excepción. La bailarina publicó una historia en Instagram donde se los veía muy enamorados dándose besos.

Fue en medio de esa demostración de afecto que Alex deslizó: “¿Te hago otro bebe…?”. Entre risas Melody se mostró de acuerdo y en el texto para acompañar el clip escribió: “¿Cuantos seremos? Te amo super papá".

El explosivo descargo de Alex Caniggia al hablar de Gran Hermano España: "Está destruido"

A principios de noviembre Alex Caniggia fue expulsado de Gran Hermano Vip España por incumplir con ciertas normas de conducta dentro del reality. Hoy, a un mes de su salida, el joven sorprendió con un efusivo descargo en sus redes sociales.

Sucede que el hijo Mariana Nannis decidió mandarle un saludo a sus seguidores de España y en medio del video disparó: “Declaraciones sobre Gran Hermano, la verdad el ganador va a ganar por descarte, lo que están escuchando. El único ganador de esa casa soy yo, yo soy el ganador y el que gane la verdad me chup… un huevo”.

Lo cierto es que la expulsión de Alex fue un tanto polémica, y causó opiniones encontradas dentro de los fanáticos del reality. "Yo los entiendo, pero a mí vinieron a tocarme las pelotas. Si me venís a tocar las pelotas, después allá vos que vas a pagar las consecuencias”, fueron las palabras de él en aquel momento.

Es por eso, que quizás guarda cierto rencor hacia la producción, lo cual explicaría su furia al hablar del programa. “Y me chup… más un huevo ser del equipo naranja o azul porque ya no hay equipo naranja desde que yo, el comandante man, se fue. Se destruyó, está destruido directamente, así que me chup.. un huevo quien gane Gran Hermano, que gane el que el público elija, pero el único ganador de este GH Vip 8, soy yo. Saludos a España, los amo”, completó en el video.