Alexis Puig hizo un fuerte descargo tras haber sido tildado de "mantenido" por el entorno de su ex, Lola Cordero: "Ella nunca me..."

"Después, a Canal 9 entré porque me llamaron de la gerencia de noticias, ella trabajaba en artística. Ella nunca me consiguió ningún trabajo, y si lo hubiera hecho, lo diría. Si es verdad que cuando ella vino acá, no conocía a nadie, yo tuve que ayudarla y darle contactos, y está bien. Yo le presenté a Beto Casella y los primeros trabajos que tuvo como actriz se los conseguí yo también", continuó.

"Pero era porque yo era el local, es lógico. Si van a inventar, preferiría que no hablen del tema. Yo nunca le falté el respeto a nadie. Pueden preguntarle a mis compañeros la clase de persona que soy", concluyó en el audio.

La fuerte reacción de la hija de Alexis Puig y Lola Cordero en defensa del periodista: "Me parece que es..."

A fines de 2021, Lola Cordero y Alexis Puig decidieron poner fin a su relación después de 19 años en pareja. Ahora, el periodista especializado en cine está a punto de casarse con su actual pareja, Luciana Méndez.

En medio de esa noticia, el columnista fue tildado de ser un "mantenido" de su ex mujer y él explotó indignado: “Me molestan cosas que no son verdades, como que durante veinte años fui un mantenido. Trabajé 12 años en el Grupo América, nunca fui un mantenido".

Este miércoles en Intrusos (América TV), Victoria, la hija de Lola Cordero y Alexis Puig, se comunicó con Pampito para defender a su papá de los ataques que recibió.

"Jamás creí verme en esta situación, pero escuchando las cosas que se dicen de mi papá (Alexis Puig). Lo vi necesario. De hecho, se ha perdido de momentos por tener que trabajar para que nunca nos falte nada. Así que me parece muy injusto que se insinúe el hecho de que sea un mantenido porque no es así", afirmó.

"No es raro que se case con Luciana porque hace más de un año que están juntos, conviven y se ganó nuestro amor. Gracias a papá (y a mamá obviamente) aprendí lo que es la cultura del trabajo. Levantarse a las 5 am, investigar, estudiar y ganarse lo de uno. Me parece importante recalcarlo porque si fuera un vago o un mantenido jamás hubiera aprendido eso. Te mando un saludo", finalizó Victoria en el mensaje que le envió al panelista.