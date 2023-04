La novia de Alexis Puig estalló en las redes luego de que trascienda la noticia de su casamiento con el periodista

“A los que se enteraron que nos casamos pronto, les agradezco las felicitaciones. Creo que es un buen momento para recordar que yo no soy del medio ni me interesa. Que tanto Alexis como yo somos personas reales que laburamos muchísimo, que venimos de abajo, que nos respetamos y cuidamos. Y sobre todo, no jodemos ni le debemos nada a nadie”, dijo la pareja del crítico de cine, que se desempeña como ingeniera en sistemas.

“Lo único que nos diferencia es que yo no pongo la otra mejilla ante lo injusto. Como no jodo, no permito que me jodan. Especialmente a la persona que elegí, que es el hombre y padre más maravilloso del mundo”, dijo, contundente.

descargo novia alexis puig.jfif

descago novia alexis puig.jfif

A sólo un mes de firmar el divorcio con Lola Cordero, Alexis Puig anunció que se casa con su nueva novia

Hace apenas un mes se hizo oficial el divorcio entre los periodistas Lola Cordero y Alexis Puig, quien había comenzado una relación con la actriz Luciana Méndez, y en las últimas horas, se supo que la flamante parejita contraerá pronto matrimonio.

Fueron los Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes confirmaron que el columnista de El Nueve le propuso casamiento a Luciana y que tienen planes de celebrar la boda este mismo año.

Embed

Sobre cómo terminó el vínculo entre Cordero y Puig, que en su momento era bastante turbulento, en El Trece confirmaron que “Lolita está en otra completamente. Está feliz de la vida, viajando un montón. Cumplió 50 años y sus amigos le hicieron una fiesta sorpresa”.

Incluso, deslizaron rumores sobre un posible romance entre la panelista de Bendita y un nuevo hombre: "A mí me dicen que hay un muchacho joven, muy apuesto, pero ella por ahora me lo niega. Me dice que está feliz de la vida y espléndida”, deslizó Lussich.