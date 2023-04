Alfa explotó con todo contra Juan de Gran Hermano 2022: "Va a tener que..."

"Cualquier persona tiene que saber que cuando tiene un micrófono delante y hace declaraciones y acusaciones infundadas, se tiene que hacer cargo", siguió.

"Me cansé. Me cansé porque soy un tipo honorable. Y yo no puedo admitir que este personaje, ni ningún otro, esté diciendo Alfa es un degenerado", agregó.

Alfa explicó que no hay vuelta atrás por el tema está en manos de su representante legal. "Esto ya lo tiene todo mi abogado", enfatizó.

Por último, el ex GH reveló qué espera con su demanda. "Va a tener que ir a un juez a pedir perdón. El que roba tiene que pagar, el que mata tiene que pagar, el que estafa tiene que pagar, y el que acusa sin fundamento también tiene que pagar", sentenció.

Juan vs Alfa Gran Hermano

Se supo cuánto cobran en dólares los ex Gran Hermano 2022 por ir a eventos y hacer presencias

El martes en LAM (América TV) dieron a conocer el cachet que pide el ex Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago, para ir a eventos y hacer presencias en boliches.

En el programa de Ángel de Brito pasaron un audio, en el cual el hombre de Tigre le dice a un productor cuáles son los precios que maneja: "Es lo que están cobrando todos... y yo te voy a cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Son mil dólares más el traslado".

Este miércoles, el conductor dio los valores que piden otros ex participantes de Gran Hermano: "Juan es el que menos cobra de todos, entre 100 y 200 dólares la presencia".

"Mora y Martina, también está en 200 dólares, mientras que La Tora pide 600. Tomás cobraba 300 dólares, pero, desde que está en el Bailando, subió a 800", siguió Ángel.

Finalmente, el conductor detalló que los personajes más populares del reality de Telefe son los que más cobran por ir a eventos y hacer presencias. "Alfa: 1000 dólares; El Cone: 1100 dólares; Coti: 1300 dólares; Nacho: 2000 dólares; Julieta: 2500 dólares y Marcos: 4000 dólares", cerró Ángel.