Alfa de Gran Hermano 2022 contó que Yanina Latorre es su angelita preferida y reveló el motivo

Pese a todo, Alfa señaló que haber estado en Gran Hermano fue algo que lo hizo feliz. "Yo vine a este mundo para ser feliz y el tiempo en que nosotros estamos en el mundo, si te fijas en la historia de la humanidad, son segundos. Yo tengo 61 años y hoy hago las cosas que me gustan. Los años se pasan volando y lo que tengo que hacer con el tiempo que me queda es ser feliz nada más. No hay que programar nada y hay que dejar que la vida te dé. Ser feliz no es un resultado es una decisión", dijo en la nota con este medio.

Luego destacó: "Yo fui feliz porque ingresé a Gran Hermano con un desafío personal, a mí me dijeron que soy grande para entrar, y yo me pregunto '¿por qué soy grande?' Piensan que a los 60 años yo tengo que sentarme en un sillita en la vereda y ver pasar la gente camiando. Yo me siento activo y creo que lo demostré. Tenía una actividad en la casa que yo no puedo estar inactivo, hacía de todo en la casa y veía chicos a los que yo duplico o triplico en edad que estaban tirados en su sillón y no hacían nada. Fue un desafio personal y el mensaje es que sí se puede a pesar de la edad".

Por otro lado, al ser consultado por el cariño que recibe de la gente y su relación con algunos famosos, comentó: "Yo viví mucho, la vida me hizo conocer a mucha gente en el camino, entre ellas a famosos, y lo estoy viviendo como algo lindo. Y al margen de la gente famosa, a mi lo que me llega al alma es el cariño de la gente y de aquellos que me ven igual mí o como un referente. La gente que me viene a pedir una foto o me viene a saludar solo porque me querían dar un abrazo, esas cosas son las que me conmueven".

alfa.jpg

Alfa sobre Yanina Latorre: "Creo que es la más parecida a mí porque dice lo que se le canta"

Y antes de su vista a LAM, Alfa reveló cuál es su angelita preferida y explicó el motivo: "Yanina Latorre es mi preferida. Y yo creo que es la más parecida a mí y también por una cuestion generacional, ya que dice lo que se le canta y lo que siente, como yo".

"Ella no tiene filtro cuando dice algo. También es alguien a que le dieron con un palo por todos lados, con cosas livianas, con cosas fuertes, con cosas privadas y siempre se la bancó, y siempre mantuvo el mismo discurso. Si a ella algo le gusta, le gusta y si a ella algo no le gusta, no le gusta y no tiene por qué dar explicaciones", agregó.

"A mí me pasó que un momento yo estaba muy angustiado porque te genera mucha angustia estar aislado de todo, a mí me generó tener recuerdos de cosas que me habían pasado que yo no recordaba hace tiempo, y yo soy muy sensible y muy sentimental a pesar que tengo aspecto de ser un tipo duro. Me iba solo y me caían las lágrimas, me ponía a llorar y un día me pidieron explicaciones. Yo no tengo que estar explicando nada. Yo creo que Yanina, dentro de esos parámetros, es parecida a mí. No digo que seamos parecidos del todo, pero varias veces expresa las cosas como a veces las expreso yo", siguió con su relato.

Por último, cuando se le consultó si la conoce personalmente a Yanina, contó: "No la conozco, Una vez lo más cerca que estuve de Yanina fue por la hermana, porque la hermana va a comer siempre al restaurante de un amigo mío. Y una vez al hablar con ella, me dijo que era hermana de Yanina Latorre".