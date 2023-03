Gran Hermano 2022: Alfa no pudo contener las lágrimas al ver su video y se quebró en vivo

“Me emociono porque esto a mí me cambió la vida de verdad. Y en el casting dije lo que finalmente hice: contar mis historias de vida", comenzó diciendo.

"Para mí esto es muy fuerte. Me cambió la vida este programa, es un quiebre muy grande, y veo el casting y me parece tan cerca y tan lejos...”, cerró, completamente emocionado.

Julieta de Gran Hermano 2022 confesó por qué extraña tanto a Romina: "No me sale ni un..."

Estos últimos días dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) se le están haciendo extremadamente complicados a Julieta Poggio, después de la expulsión de su amiga y aliada Romina Uhrig, quien era un poco la mamá de los participantes más jóvenes.

Así, se la pudo ver por estos días confiarle a Marcos y Nacho lo triste que estaba y cuánto extrañaba tanto a Romi como a Caramelo, el perrito que se llevó. "No quiero entrenar, no tengo motivación… Romii…”, le dijo a los chicos al borde del llanto.

"¡No llores! Dale, no seas exagerada. Ay, Dios mío. Yo no lo puedo creer, la verdad”, disparó Nacho tentado por el puchero que hacía Julieta mientras se angustiaba al ver solita a Mora, la mascota que quedó en la casa.

En tanto, a la hora de cocinar Disney volvió a afirmar angustiada cuánto extraña a Romina. Y mientras intentaba freir un huevo, no dudó en mirar a cámara y reconocer melancólica: "¡Romiii no me sale ni un huevo frito!".

Asimismo, luego pudo verse la onda que igualmente le puso a la hora de cocinar con los chicos. “Hagamos carne con puré, ¿qué le ponemos de condimento? ¡Romiiiiii!”, lanzó en tono a desesperación. “Son todas las emociones juntas, estoy asimilando, la ausencia de Romi y de Caramelo. Ya mañana voy a estar mejor” se justificó, al tiempo confió “Ya sé hacer carne, la próxima, menos sal”.