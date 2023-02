Alfa de Gran Hermano 2022, en un diálogo íntimo con PrimiciasYa: "Yo vine a este mundo para ser feliz"

En el marco de la charla, y teniendo en cuenta que es un hombre de mil anécdotas, Alfa remarcó con emoción: "Yo vine a este mundo para ser feliz". Además, reveló quién le gustaría que gane esta edición de Gran Hermano: ¿Camila o Romina?

alfa-gh.jpg

-¿Cómo viviste tu paso por la casa de Gran Hermano, faltando tan poco para llegar a la final?

Yo creo que la final en la casa de Gran Hermano eran todos los días, totalmente como se vive de afuera al estar dentro de la casa, para el que no lo vive es algo increíble. A mí me pasó eso, yo no pensé que era así, pero a veces como dicen que la casa te aplasta, te come, te consume y es así… Y es un día a día, batallar día a día y el tiempo que estuve lo viví a full, lo disfruté. Había una frase que la utilizaba mucho, vine a dar todo de mí, le voy a dar a la gente en realidad. Yo no fui a dar nada, fui a dar quién soy y la que me está dando es la gente. Lo único que hice fue mostrarme, mostrar los valores que tengo, las cosas que me gustan las que no me gustan y así fue el día a día.

-Tu hermano Sergio fue quien salió en todos los medios a defenderte…

Esto me sirvió para ver la calidad de hermano que tengo, no solo que salió a defenderme si no que se puso en el papel mío y estando adentro yo no sabia absolutamente nada de lo que pasaba. Hablé con él, no sé todo, pero hablamos de varias cosas que pasaron y que él hizo… Puso el pecho y somos totalmente distintos, él tiene un perfil muy bajo nunca le gustó aparecer en ningún lado y yo soy el loco de la familia, y que haya tomado el mando y se haya puesto al frente de todo, que haya sido mi vocero oficial mientras yo estaba adentro, a mí me enorgullece. Me hace sentir orgullo del hermano que tengo.

-Nosotros lo entrevistamos y él dijo que te jugó en contra tu distanciamiento con Romina, ¿vos lo ves así?

No, yo intenté explicarlo varias veces, a la casa no entré a buscar ninguna relación con nadie ni de pareja, ni de romance, ni de amistad. La amistad es una palabra muy grande, muy muy grande entonces lo que vos podías tener en la casa eran asociaciones temporales con algunas personas nada más. El cariño, el amor, la amistad no son cosas de un día o una semana creo que se van generando con el tiempo y yo tengo amigos y amigas entrañables que son amigos de verdad, amigos… La palabra amigo es muy grande, yo no había generado ningún lazo de romance o de amigo con Romina. Era compañerismo por estar viviendo bajo el mismo techo durante un tiempo determinado y era verla a la mañana. verla al mediodía, a la tarde, a la noche y verla en el almuerzo, desayuno, en la piscina cuando hacia sol, en el sillón cuando estaba lloviendo o tener que verte compartir con gente. A mi no me afectó eso, a mi lo que me afectó en un momento que yo lo decía es que estaba cansado y me estaba quedando sin cuerpo, sin batería, yo dije más de una vez yo me estoy quedando sin energía, me estaba gastando físicamente, psicológicamente, mentalmente, sentimentalmente… El desgaste era muy grande.

alfa hermano sergio 1.jpg

-¿Y las puertas están cerradas con Romina, no se ven con una relación de amistad cuando ella salga?

No, yo no veo ni como amigos ni hablando. Te vuelvo a decir, yo tengo amigos entrañables, y no tengo amigos desde hace muchísimo tiempo, tengo gente a la que confío a ciegas, gente con la que no nos juzgamos o sea que nos respetamos si a mi me gusta comer sin sal, como sin sal y si al otro le gusta comer con sal, come con sal… Pero yo no obligo a nadie a comer sin sal y tampoco a comer con sal, nos respetamos. Yo no veo una relación de acá a 6 meses o un año o dos años, no la veo.

-Contaste que el año pasado habías estado solo en tu cumpleaños y este año con gente desconocida en la casa de GH, ¿Cómo te gustaría pasarlo el año que viene?

Y no te puedo asegurar qué me va a pasar mañana, no programar de acá a un año. No tengo la menor idea. La vida es el ahora, el hoy.

-¿Pero no te gustaría que cuando se cumpla un año de haber estado en GH de estar con algunos de tus ex compañeros?

Sinceramente no. Y el año pasado estuve solo por elección, porque no estaba bien, estaba pasando por un momento de mi vida que era medio complicado. Entonces estuve solo por elección, no fui a manotear a cualquiera para compartir el día de mi cumpleaños. Si el año que viene estoy solo y estaré solo de nuevo, y si estoy con gente que quiero y que me quiere, estaré con gente que quiero y me quiere. Pero no estás sentado en una mesa compartiendo mi cumpleaños y después salen a juzgar a pedir explicación o se dedican a ver con ojo de juez cuando nadie es juez de nadie era un juego, estábamos jugando y algunos no lo veían así.

-¿Te arrepentís de algo que hayas hecho dentro de la casa?

No, no me arrepiento de nada, nunca me arrepiento de nada porque yo cuando hago algo siempre digo lo mismo. Yo digo lo que pienso y hago lo que digo, entonces no me arrepiento, no me arrepiento absolutamente de nada.

-¿Cómo te gustaría seguir de ahora en más?

A mí me gustaría, lo que yo vengo pensando hace muchísimo tiempo, me gustaría ser feliz. Yo vine a este mundo para ser feliz y el tiempo que estamos en el mundo y si vos te fijas la historia del mundo son segundos… Yo tengo 61 años y el promedio de vida de un ser, digo del promedio de vida activo donde vos podés hacer lo que te gusta creo que es hasta los 75 años, y después podés vivir hasta los 80 o 90 años. Entonces a mí me quedan 15 años para vivir a full, si yo veo para atrás 15 años se me pasaron volando entonces que tengo que hacer en el tiempo que me queda ser feliz nada más, no programar nada. Solamente hay que dejar que la vida te dé y la vida te va dando, acomodándote y ser feliz. No hay que tener mucho para ser feliz, ser feliz no es un resultado es una decisión.

alfa y camila.jpg

-¿Con tu paso por Gran Hermano fuiste feliz?

Sí, fui feliz porque ingresé a Gran Hermano como un desafío personal, cuando a mí me dijeron sos grande para entrar y dije ‘¿por qué soy grande?, porque a los 60 años tengo que sentarme en una sillita en la vereda a ver cómo pasa la vida’… Si yo me siento activo y creo que lo demás lo demostré porque había pruebas de resistencia o pruebas que había que hacer fuerza y yo hacia igual o más fuerza que pibes a los que le duplico o triplico en edad, y lo hacia con ganas no lo hacía quejándome. Tenía una actividad en la casa en la que yo no puedo estar inactivo, me muero, me desespero… Pueden ser cosas que parecen pavadas, pero yo me levantaba, hacia fierros, limpiaba la pileta, cocinaba, amasaba, hacia cosas todo el día y veía chicos, que te vuelvo a repetir duplico o triplico la edad, que no hacían nada estaban tirados en un sillón. Entonces fue un desafío personal, toda mi vida fueron desafíos.

-¿Quién te gustaría que gane Gran Hermano?

El primer día que salí, decía que me gustaría que gane Romina, pero de acuerdo a todo lo que estoy viendo día a día ahora, me gustaría que gane Camila. Pero no confundamos, no estoy diciendo que gané Camila porque me gusta Camila o porque me enamore de Camila, o porque me gusto Camila como mujer que quiero tener una relación con Camila, no. Me gustaría que gane Camila porque creo que dentro del grupito que hay en la casa que se dedicó a algo y lo logró. Ella estuvo en un conservatorio aprendiendo y estudiando piano siete años, toca el piano que es una maravilla, tiene ganas, tiene ganas de cantar que produjo un video con un tema suyo e invirtió lo último que tenía en un video y no en un vestido. Tiene ganas de hacer cosas, demuestra que es feliz. Pero no confundamos, yo quiero que gane Camila como persona porque creo que se lo merece.

-¿Vos no te veías en la final?

Yo creo que la gente vio que estaba cansado y quería que me fuera, así me podían disfrutar afuera. En este momento yo estoy formando y participando más del programa afuera de Gran Hermano que adentro de dos habitaciones. Y me queda toda una vida porque creo que es una experiencia única que se da una sola vez en la vida, me queda mucho por conversar y compartir.