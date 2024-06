Alina Moine habló a fondo de su relación con Marcelo Gallardo y confesó de qué hablaban en la intimidad

“Me hicieron trending topic y yo no tengo nada que ver con semejante bulto. Después por supuesto tuve la charla con él preguntando qué pasó...", continuó Alina Moine.

Y sobre qué charló con el DT sobre este tema, sostuvo: "No puedo decirlo". En cuanto a la estatua y los comentarios que circularon, Moine remarcó: "Lo único que sugerí es que no la limen ahora porque es peor. Sino el título era: le limaron...".

Sobre la exposición que tuvo ante los rumores de romance con el Muñeco, Alina comentó: "Tuve mi aprendizaje, al principio me afectaba. Por supuesto que todo lo que salía lo iba hablando con Marcelo. Él me decía: 'no se puede estar aclarando todo en la vida sino te la pasas aclarando'".

"Somos muy amigos, uno sabe lo que es. Lo sufro porque por ahí la opinión del otro puede herir y más que nada por mi vieja. Yo intentaba no decir nada. Yo hago mi vida mientras que uno le haga mal a nadie", aclaró sobre su vínculo con Gallardo.

"Son los gajes del oficio que con los años lo vas aprendiendo a llevar cada vez mejor", finalizó Alina Moine sobre cómo vivió ese tiempo donde se la relacionaba con el ex DT de River.

alina moine fer dente.jpg

Alina Moine confirmó su romance con un ex de Cande Tinelli: las fotos

Alina Moine y Federico Giuliani, ex novio de Cande Tinelli, confirmaron su romance desde las redes sociales con la publicación de dos postales en las que se los ve sonrientes y de la mano caminando en la vía pública.

Si bien fue el exfutbolista el que compartió las fotos con el más que sugestivo mensaje “Vos y yo… soñando despierto”, fue Moine quien inmediatamente comentó el posteo con corazones y caritas enamoradas, oficializando así su nueva relación sentimental.

Alina Moine y Fede Giuliani posteo romance IG.jpg

Así, la periodista deportiva cierra una larga y compleja etapa en la que durante mucho tiempo fue relacionada sentimentalmente con Marcelo Gallardo, aunque nunca admitieron la relación más que como dos buenos amigos.

En tanto, en el caso de Federico Giuliani, tuvo una historia amorosa con Cande Tinelli durante 2020, tras ser presentados por Licha López, pareja de su hermana Mica y futbolista también.