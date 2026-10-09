El sentido mensaje de Marcela Tinayre para despedir a Piero: "Un verdadero..."

La muerte de Piero generó una profunda tristeza entre sus seres queridos y quienes lo admiraban. En las redes sociales, Marcela Tinayre compartió una emotiva despedida en la que destacó tanto el legado artístico del cantante como su calidad humana.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora recordó al cantante con sentidas palabras sobre su trayectoria y su calidad humana. Además, le dedicó un cariñoso saludo a su nieta, quien acompañó a su papá, Juan De Benedictis, en el último adiós al músico.