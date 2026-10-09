El sentido mensaje de Marcela Tinayre para despedir a Piero: "Un verdadero..."

El especial mensaje de Marcela Tinayre para Ámbar De Benedictis

En medio del dolor que atraviesa la familia, Tinayre quiso hacerle llegar su afecto a Ámbar. “Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, agregó en su publicación.

Juana Viale y Juan De Benedictis fueron pareja a principios de los años 2000 y tuvieron a Ámbar. Aunque su relación terminó, ambas familias mantuvieron un trato cordial. En ese contexto, la despedida de Marcela también fue una muestra de acompañamiento hacia su nieta por la pérdida de su abuelo paterno.

Juan y Ámbar estuvieron este jueves en el velatorio de Piero, realizado en la sala Lázaro Costa, en el barrio porteño de Belgrano. Allí se acercaron para despedir al músico junto a familiares, amigos y colegas.

Las cámaras de PrimiciasYa.com captaron a padre e hija durante el último adiós, en una jornada marcada por la tristeza y el recuerdo del cantante.