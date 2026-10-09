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El sentido mensaje de Marcela Tinayre para despedir a Piero: "Un verdadero..."

La conductora recordó al cantante con sentidas palabras sobre su trayectoria y su calidad humana. Además, le dedicó un cariñoso saludo a su nieta, quien acompañó a su papá, Juan De Benedictis, en el último adiós al músico.

9 oct 2026, 08:59
El sentido mensaje de Marcela Tinayre para despedir a Piero: Un verdadero...

El sentido mensaje de Marcela Tinayre para despedir a Piero: "Un verdadero..."

El sentido mensaje de Marcela Tinayre para despedir a Piero: Un verdadero...

El sentido mensaje de Marcela Tinayre para despedir a Piero: "Un verdadero..."

La muerte de Piero generó una profunda tristeza entre sus seres queridos y quienes lo admiraban. En las redes sociales, Marcela Tinayre compartió una emotiva despedida en la que destacó tanto el legado artístico del cantante como su calidad humana.

La hija de Mirtha Legrand publicó una imagen del músico y la acompañó con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Sobre esa postal, escribió unas palabras que reflejaron su admiración por el artista.

“Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero”, expresó Marcela.

Su mensaje también incluyó una dedicatoria para su nieta, Ámbar De Benedictis, hija de Juana Viale y Juan De Benedictis, y nieta del cantante.

El especial mensaje de Marcela Tinayre para Ámbar De Benedictis

En medio del dolor que atraviesa la familia, Tinayre quiso hacerle llegar su afecto a Ámbar. “Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, agregó en su publicación.

Juana Viale y Juan De Benedictis fueron pareja a principios de los años 2000 y tuvieron a Ámbar. Aunque su relación terminó, ambas familias mantuvieron un trato cordial. En ese contexto, la despedida de Marcela también fue una muestra de acompañamiento hacia su nieta por la pérdida de su abuelo paterno.

Juan y Ámbar estuvieron este jueves en el velatorio de Piero, realizado en la sala Lázaro Costa, en el barrio porteño de Belgrano. Allí se acercaron para despedir al músico junto a familiares, amigos y colegas.

Las cámaras de PrimiciasYa.com captaron a padre e hija durante el último adiós, en una jornada marcada por la tristeza y el recuerdo del cantante.

     

 

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