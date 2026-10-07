Se filtró el sensible motivo de la reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

“Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”, relató la novel panelista, visiblemente feliz por el presente de su hija.

Acto seguido, Nora Colosimo explicó cómo entiende el acercamiento entre la expareja y qué considera que pudo haber influido para que ambos decidieran volver a apostar por su vínculo. “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, sostuvo la mamá de Zaira y Wanda.

Además, Colosimo dejó en claro que, pese a la separación, el vínculo familiar entre Zaira y Jakob nunca se quebró, especialmente por el rol que ambos mantuvieron como padres de sus hijos, Malaika y Viggo. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, aseguró Nora, quien de esta manera confirmó la reconciliación de la pareja.

En los últimos años, Zaira Nara también había atravesado una relación con el polista Facundo Pieres, mientras que su vínculo con Von Plessen se mantenía en buenos términos. Ahora, con otra perspectiva y después de todo lo vivido durante estos cuatro años, ambos decidieron volver a apostar por su historia.

Consultada sobre si la reconciliación también implica que volvieron a convivir, Nora prefirió no brindar detalles y mantuvo la intimidad de su hija en reserva. “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió, dejando así confirmado el regreso amoroso, aunque sin revelar cómo es actualmente la dinámica de la pareja.

Cuáles fueron los motivos de la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen confirmaron su separación el 26 de septiembre de 2022, después de ocho años de relación y dos hijos en común, Malaika y Viggo. Aunque la modelo eligió comunicar la noticia con un mensaje cuidado y sin entrar en detalles, por entonces circularon distintas versiones sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

Una de las situaciones que habría afectado a la pareja fue el Wandagate. Jakob quedó involucrado mediáticamente por la versión de que habría ayudado a Mauro Icardi a encontrarse con Eugenia “la China” Suárez en París, en medio de la crisis matrimonial del futbolista con Wanda Nara. El escándalo habría generado un fuerte desgaste en la relación.

También surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad de Zaira con el polista Facundo Pieres. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, Jakob se habría enterado del vínculo y no habría logrado superar la situación. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente esa versión.

A esto se sumaron versiones sobre un supuesto romance de Jakob con la modelo Jimena Buttigliengo, que fue negado por los protagonistas, y presuntas diferencias relacionadas con sus estilos de vida. Mientras Zaira desarrollaba su carrera en los medios, Von Plessen mantenía una rutina ligada a los viajes y los safaris.

En su mensaje de despedida, Zaira aseguró que ambos habían decidido “darle otra forma a esta familia” y remarcó que continuarían unidos por el amor hacia sus hijos. Así, la separación quedó asociada a una crisis prolongada y a rumores que nunca fueron confirmados de manera oficial.