Messi y Antonela Roccuzzo, bajo la lupa: las actitudes en plena despedida que desataron fuertes rumores

Sin embargo, mientras la mayoría de los fanáticos se emocionaba con cada imagen del histórico momento, algunos usuarios de las redes sociales decidieron prestar especial atención a los gestos y movimientos de la pareja. A partir de algunas escenas puntuales y recortadas, comenzaron a circular interpretaciones sobre el supuesto lenguaje corporal entre Messi y Antonela.

Una usuaria de Twitter compartió un video de uno de esos momentos y escribió: “No quiero ser pájaro de mal agüero pero hubo un momento donde Antonella se acercó a Messi y la cara de orto fue cine”. Incluso, otro internauta aseguró haber percibido una situación diferente, aunque la misma usuaria insistió: “Siempre es cariñoso con ella, pero hoy cuando vi esa cara de él me sorprendió”.

A partir de allí, las especulaciones comenzaron a multiplicarse en las plataformas digitales. “Yo vi lo mismo, la ignoró todo el tiempo”, expresó otro usuario. Mientras que otros comentarios fueron todavía más contundentes: “Están separados hace siglos, se mantienen como la gran familia para las cámaras”.

También aparecieron mensajes como: “Yo dije estos están peleados, hay algo raro porque no se dieron ni un beso, se abrazaron una vez a la pasada” y “Ella lo abrazó y él salió del abrazo”.

De esta manera, algunas imágenes aisladas de la despedida de Messi fueron suficientes para que en las redes sociales surgieran todo tipo de versiones sobre su relación con Antonela. Sin embargo, se trata únicamente de especulaciones nacidas a partir de interpretaciones personales de determinadas escenas.

De hecho, durante la tarde del miércoles, Antonela Roccuzzo volvió a dejar un mensaje para Lionel Messi en sus redes sociales, con una publicación cargada de emoción y amor que contrasta por completo con las teorías que comenzaron a circular después de la despedida. Así, lejos de las versiones que aparecieron en internet, el mensaje de la rosarina volvió a mostrar la cercanía y el acompañamiento de la familia en este momento tan especial para el capitán argentino.

Cuál fue el mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

La noche que marcó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también tuvo un fuerte componente familiar. En las tribunas del Monumental, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, acompañaron al capitán en uno de los momentos más movilizantes de su carrera con la camiseta albiceleste.

Los tres chicos estuvieron junto a su papá desde el ingreso al campo de juego y durante el himno, antes del partido frente a Benín. Así, la familia volvió a estar cerca de Messi en una jornada que significó el cierre de una etapa histórica.

Con la emoción todavía a flor de piel, Antonela recurrió a Instagram para compartir distintas postales de la noche y dedicarle un sentido mensaje al futbolista.

“Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas”, expresó la rosarina al comenzar su publicación. Luego destacó el reconocimiento que recibió Messi de parte de los hinchas: “Tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años”.

En esa misma línea, agregó: “Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta”.

Finalmente, Antonela Roccuzzo resumió lo que significó acompañarlo durante todo este recorrido: “Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. Gracias por enseñarnos tanto”.

Las imágenes compartidas por Antonela retrataron distintos momentos de una noche que quedará para siempre en la memoria de la familia.