El llamativo movimiento de La China Suárez: subió una foto con una excompañera de Casi Ángeles y la borró

Minutos más tarde, la propia China Suárez decidió compartir la publicación en sus historias de Instagram. Pero no se limitó a replicar la postal: también le agregó “Que nos volvamos a ver”, una de las canciones más recordadas de TeenAngels, y sumó un corazón como señal de alegría por el reencuentro con su antigua compañera.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de buena onda entre las actrices tuvo un detalle inesperado. Al poco tiempo de publicar la historia, la China eliminó la imagen de sus redes sociales, una decisión que no pasó inadvertida y que abrió la puerta a distintas especulaciones.

Por su parte, Emilia Attias no compartió la fotografía en sus propias historias de Instagram. Ese detalle también despertó curiosidad y dio lugar a preguntas sobre los motivos que podrían haber llevado a la actriz a borrar la publicación.

¿Hubo alguna incomodidad entre ellas después de volver a verse? ¿La decisión de China Suárez estuvo relacionada con algún desacuerdo con la agencia que difundió la imagen? Otra de las posibilidades que surgieron es que la novia de Mauro Icardi haya interpretado la falta de difusión por parte de Attias como una especie de desaire.

Por ahora, ninguna de esas hipótesis fue confirmada y no trascendieron explicaciones sobre lo ocurrido. Así, lo que comenzó como una postal cargada de nostalgia por los tiempos de Casi Ángeles terminó convertido en un enigma alrededor de la inesperada decisión de la China Suárez de borrar la foto.

Cómo fue la noche de pasión de Mauro Icardi y la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron oficialmente después de cuatro años de escándalos y una guerra judicial que parece no tener fin. El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio, pero la batalla por los bienes, las obligaciones económicas y las hijas que tienen en común sigue sumando capítulos. Además, la resolución significó un revés para la conductora, que no consiguió la cuota mensual de 250 mil euros ni la compensación económica que había reclamado.

Mientras cada uno reaccionó a su manera al cierre legal de la relación, Mauro Icardi habría encontrado un motivo para brindar junto a la China Suárez. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, la pareja eligió Tequila, uno de los boliches más exclusivos de Buenos Aires, para festejar la noticia durante la madrugada del viernes.

"Mauro Icardi y la China Suárez celebraron el divorcio de Wanda Nara el jueves en Tequila", contó la periodista. Y dio detalles de la salida: "Llegaron cerca de las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6 am".

Pero detrás del festejo, el conflicto con Wanda continúa. De acuerdo con Vecchio, la Justicia también rechazó el pedido del futbolista para viajar con sus hijas, Francesca e Isabella, a México y Estados Unidos a mediados de octubre.

A eso se suma la disputa por las cuotas alimentarias, que Icardi adeudaría desde abril. Según trascendió, habría argumentado que no cuenta con liquidez ni empleo activo para afrontar los pagos. También tendría obligaciones fiscales pendientes: "Debe al Fisco francés y turco".

En paralelo, su abogada, Elba Marcovecchio, sostuvo que el delantero buscaría regresar definitivamente a Turquía cuando termine los trámites pendientes. Así, aunque el divorcio ya es oficial, la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar.