Ana Rosenfeld confirmó un duro detalle de Mauro Icardi sobre la relación con sus hijas

Ana Rosenfeld precisó que el jugador del Galatasaray no tiene contacto con sus hijas. "Mauro no está viendo a las nenas. Y para nosotros es importante que las vea", indicó.

Además, la abogada de Wanda señaló que están aguardando que Mauro establezca e informe su domicilio ante la Justicia. "Queremos saber verdaderamente dónde está viviendo Mauro. Fundamentalmente, para poder tener un régimen comunicacional con los chicos", detalló.

Respecto al trámite formal de divorcio entre la conductora y el jugador, Rosenfeld advirtió que eso no se resolverá en la Argentina sino en el exterior: "El divorcio está planteado en Italia".

Por último, al abogada remarcó que espera que el futbolista pueda regularizar el pago de la cuota de alimentos. "Mauro siempre fue un excelente padre, pero el tema de la cuota alimentaria es un tema que me preocupa, me preocupó siempre y me seguirá preocupando", cerró.

El misterioso posteo de Mauro Icardi en medio de la guerra con Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi están viviendo una guerra feroz, mediática y judicial. La conductora de Bake Off Famosos acusa al padre de sus hijas en la Justicia y piensa ir hasta las últimas consecuencias.

Días atrás se conocieron chats comprometedores que la figura de Telefe presentó en Tribunales para validar la denuncia contra el futbolista por violencia psicológica, física y económica.

En su cuenta de Instagram, Mauro Icardi sorprendió a todos con un misterioso posteo en sus historia, con una clara referencia a su conflicto con Wanda.

El jugador posteó una foto de Johnny Depp sonriendo. Se trata de una imagen que fue tomada luego de haber ganado la demanda por difamación contra su ex pareja, Amber Heard.

En ese momento, tras el fallo a favor del actor, la corte ordenó a la actriz a pagar 15 millones de dólares al protagonista de "Piratas del Caribe". 10 millones como compensación por los daños y 5 millones en calidad de daños punitivos.