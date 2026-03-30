Gastón Trezeguet aniquiló a Tamara Paganini por su vuelta a Gran Hermano: "¿Va a devolver toda...?"

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"Llegamos a un acuerdo, ya después de trece años dije: 'dale, vení' (para alcanzar un acuerdo). Mi abogada me dijo que el resarcimiento tenía que ser económico porque el tiempo atrás no podía volver. Y yo decía: no quiero plata, quiero que me pidan perdón públicamente por todas las ediciones maliciosas que habían hecho conmigo", explicaba Tamara sobre este tema en una entrevista con el programa Entrometidos que conducía Carlos Monti.

Por este motivo, quien se mostró furioso por el regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Generación Dorada fue Gastón Trezeguet, quien desde su cuenta en X disparó un fuerte mensaje contra ella sin mencionarla directamente.

"¿Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano, digo, sería lo más justo ¿no?", cuestionó filoso el panelista y conductor.

En tanto, desde Intrusos (América Tv), Adrián Pallares explicó cómo se acordó la vuelta de Tamara Paganini a Gran Hermano: "El viernes a las 11 de la mañana recibió la oferta Tamara Paganini y la llamó a su abogada por si podía aceptar por el juicio que tenía y ella le dijo que sí porque hoy solo mantiene un juicio hoy con el psicólogo de Gran Hermano de ese momento", aseguró el conductor.

gaston trezeguet contra tamara pagani en gran hermano

Cómo será el regreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano

El ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Generación Dorada tras más de 20 años se concretará durante la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo por la noche.

Esto se da en un momento clave donde la convivencia ya estaba atravesada por tensiones, alianzas frágiles y estrategias al límite. La apuesta de la producción es clara: romper el equilibrio interno y generar un nuevo cimbronazo en la casa.

La reacción no tardó en llegar. Desde afuera, Gustavo Conti, también ex participante de aquella recordada primera edición, celebró con entusiasmo la incorporación de su ex compañera al programa.

“Se acabó la joda ahí adentro. ¡La india va a poner los puntos! Me encanta!”, escribió el actor, dejando en claro que la llegada de Paganini promete orden pero también conflicto.

Con este movimiento, Gran Hermano vuelve a demostrar que, cuando el juego parece estancarse, siempre hay lugar para un golpe de efecto capaz de cambiarlo todo.