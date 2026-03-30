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GOLPE BAJO

Solange estalló en llanto tras un comentario de Andrea del Boca en Gran Hermano y cortaron la transmisión

En Gran Hermano, Andrea del Boca lanzó un comentario que desbordó a Solange Abraham, quien terminó llorando en vivo en medio de un tenso cruce que obligó a cortar la transmisión.

30 mar 2026, 18:39
Solange estalló en llanto tras un comentario de Andrea del Boca en Gran Hermano y cortaron la transmisión
Solange estalló en llanto tras un comentario de Andrea del Boca en Gran Hermano y cortaron la transmisión

Solange estalló en llanto tras un comentario de Andrea del Boca en Gran Hermano y cortaron la transmisión

El clima en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está cada vez más caliente. La relación entre Andrea del Boca y Solange Abraham ya venía deteriorada desde la noche del domingo cuando protagonizaron un fuerte cruce, pero el de este lunes terminó de explotar todo en vivo y tuvieron que cortar la transmisión.

Todo comenzó en medio del conflicto por la compra semanal, atravesado además por la reciente sanción del reality. Andrea le reclamó a Solange no haber comprado alimentos específicos que, según explicó, necesita por indicación médica: “Tengo una dieta recetada por el médico que tengo que comer galletitas de agua y té y no compraste ninguna de esas dos cosas; entonces como bromatóloga y buena compañera para todo el equipo me duele”.

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Lejos de quedarse callada, Solange reaccionó con dureza: “Cómo te jode lo de bromatóloga, te jode que sepa cocinar, cada vez que digo que soy chef te jode, te muestro el diploma…”.

La discusión escaló rápidamente cuando Andrea comenzó a mencionar a colegas del rubro gastronómico, lo que generó aún más enojo.

“Hablá por vos, no por ellos, por qué traés a personas que no me conocen, hacete cargo de lo que decís”, lanzó Solange.

Pero el momento más tenso llegó segundos después. “Yo no te conozco, no sé quién sos, lo único que sé es que tenés una hija de 7 años y que llorás todo el tiempo por ella”, disparó Andrea. La frase cayó como una bomba.

Visiblemente afectada, Solange quebró en llanto: “Sí, lloro por mi hija porque la extraño un montón. Me parece un golpe bajo que la metas en esta conversación, sos falsa y mala. Es horrible lo que hiciste, no te perdono, no me hables más. Lo decís de manera burlista”.

Lejos de calmar las aguas, Andrea redobló la apuesta: “¿Es malo hablar de los hijos? hacete la víctima”. A lo que Solange respondió entre lágrimas: “La estoy pasando mal por mi hija, te lo conté en la cocina con el corazón y estás aprovechando para hacerme sentir mal”.

El nivel de tensión fue tal que la transmisión tuvo que ser interrumpida, dejando a los espectadores sin ver cómo continuó el conflicto. Mientras tanto, dentro de la casa, el escándalo ya es total y promete nuevas repercusiones en las próximas horas.

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¿Por qué Gran Hermano sancionó a todos los participantes de la casa?

Todo se desató tras los gritos provenientes del exterior de la casa, donde se escuchó: “Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final”. Ese momento generó euforia en Solange y Cinzia, que festejaron abiertamente, mientras otros participantes lo tomaron como una provocación.

Una de las más molestas fue Yipio, quien expresó su enojo en el confesionario y pidió sanciones: “Dieron a entender que el grito fue favorable para ella”.

Mientras tanto, Solange se mostró cauta: “Yo me siento muy feliz”, le dijo a Eduardo Carrera, evitando confirmar lo que había escuchado.

La reacción de Gran Hermano no tardó en llegar. El Big recordó que está prohibido hacer referencia a los gritos del exterior y aplicó una sanción que impactó de lleno en la convivencia: reducción del presupuesto semanal, menos tiempo para comprar y condiciones más duras en caso de perder la prueba.

“De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto. Perdieron el derecho del presupuesto total. Si llegan a perder, tendrán solo el 25%. Además, les reduzco a la mitad el tiempo de compra. Solo contarán con 5 minutos”, anunció.

El castigo generó un efecto inmediato: la casa explotó contra Solange y Cinzia. Y como si fuera poco, tras perder la prueba semanal, la tensión escaló al máximo y derivó en el feroz cruce entre Sol y Andrea que hoy domina todas las conversaciones.

El conflicto está lejos de cerrarse y todo indica que esto recién empieza. En un juego donde lo emocional pesa cada vez más, esta pelea podría marcar un antes y un después.

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