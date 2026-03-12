Furiosa, Analía Franchín destrozó a Carmiña por sus dichos racistas contra Mavinga en Gran Hermano: "Es una..."

“Más allá de lo que decía, me sorprendió el modo en el que lo decía, como burlándose de una manera asquerosa, siniestra. Y el resto se reía, nadie le dijo ‘loca, te estás pasando’”, cuestionó, visiblemente molesta por la situación que se vivió frente a las cámaras.

Lejos de moderar su postura, Franchín fue aún más contundente al calificar la actitud de la ahora ex participante del reality. Con un tono directo y sin rodeos, dejó clara su opinión sobre lo ocurrido.

“Es mala persona. Es una porquería de ser humano”, disparó sin filtros, marcando su rechazo absoluto a los dichos que motivaron la expulsión.

Pero su descargo no terminó allí. La panelista también consideró que la sanción aplicada por la producción del programa podría resultar insuficiente frente a la gravedad del hecho.

“Con esto algo debería suceder. No puede ser que solo la expulsen de Gran Hermano y nada más”, reclamó al aire, dejando en claro que, a su entender, deberían existir consecuencias más profundas.

Por último, Analía Franchín destacó un aspecto que, según su mirada, vuelve aún más delicada la situación que protagonizó Carmiña Masi dentro de la casa. “Esto no tiene que ver con la maldad solamente, porque cuando lo dice pide que lo borren”, concluyó.

Analía Franchín repudia a Carmiña Masi por sus dichos discriminatorios - captura A la Barbarossa

Cuáles fueron los repudiables dichos de Carmiña Masi sobre Jenny Mavinga que le valieron la expulsión de Gran Hermano

Ayer, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atravesó una de sus jornadas más escandalosas desde el inicio del ciclo. En medio de una fuerte controversia que estalló dentro del reality, la producción tomó una determinación tajante: Carmiña Masi fue expulsada del programa tras pronunciar comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga.

El conflicto comenzó durante una charla en la que la periodista paraguaya lanzó una frase que generó inmediato rechazo. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, dijo Carmiña al referirse a Mavinga, un comentario que no tardó en viralizarse y provocar una ola de críticas en las redes sociales.

Frente a la gravedad de lo ocurrido, Santiago del Moro abrió la gala del miércoles 11 abordando el episodio y marcando con claridad la posición del programa. “Gran Hermano nos pone espejos. Hay cosa que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tiene vuelta atrás: el racismo es una de esas”, expresó el conductor, visiblemente serio al presentar el tema.

Minutos después, la voz de Gran Hermano tomó la palabra para dirigirse directamente a la participante y explicar la sanción que recibiría. “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una seria sanción. Antes de anunciarla, permítanme todos decir: yo no soy un educador ni quiere impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación”, comunicó el Big frente a todos los jugadores reunidos en el living.

El mensaje continuó con una reflexión sobre el racismo y los valores que deben prevalecer dentro del programa. “No vengo a educar, pero acá mandó yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspuestos”, remarcó.

Luego, la voz del reality profundizó sobre la gravedad de la situación. “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de tema no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre. Analicé cada palabra que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los que has dicho. El reglamento de Gran Hermano no admite comportamientos de estas características”, señaló.

Finalmente, llegó la resolución definitiva que selló el destino de la participante dentro del juego. “Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”, concluyó la voz en off, decretando así la salida inmediata de Carmiña Masi de Gran Hermano.