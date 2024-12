Analía Franchín explotó al ver el video de la China Suárez y Mauro Icardi en el boliche: "Atrevida"

"El video lo muestra Intrusos. Es del sábado por la noche en Tequila. Guido Záffora confirmó que ellos estaban a los besos”, precisó sobre el material Pía Shaw.

A lo que de inmediato Analía Franchín explicó por qué le dio mucha bronca la filtración de ese material y apuntó directamente a la gente que graba a las personas en esas situaciones personales.

“¡Ahora... Qué atrevida la gente! ¡Yo se los digo así: yo les pego un sopapo! Porque es invasión a la privacidad. ¡Es un horror!", exclamó la panelista indignada.

Y cerró muy molesta ante esa situación a la que están expuestas los famosos: "Ahora la gente va y te filma y te graba como si nada. Es re violento. Es violatario, por supuesto chicos”.

Qué dijo Pampita de los escandalosos audios de La China Suárez destrozándola

Días atrás en A la tarde, América Tv, dieron a conocer material explosivo. En el programa de Karina Mazzocco pasaron al aire audios la China Suárez habría enviado a Wanda Nara.

Esas grabaciones, que datan del 2018, cuando comienza la relación con Benjamín Vicuña, la actriz lanza duras declaraciones contra Pampita.

"Es una mentirosa serial", "La odio", "Ella tiene un lomazo, pero es mala", son algunas de las afirmaciones de la China sobre la diosa de las pasarelas en dichos audios.

Al ser consultada por esas grabaciones, Pampita fue contundente. “Wanda en su afán por destruir a la China difundió estas conversaciones con Eugenia. ¿Cómo estás con eso?”, le preguntaron a la modelo.

"Yo no me meto. No pertenezco a este lío. No quiero saber nada”, respondió Carolina. “Pero, ¿cómo tomaste cuando salió todo y te viste involucrada en este escándalo?”, le insistieron.

"Me agarré la cabeza. Dije ‘yo estaba re tranquila esta semana’. Pero bueno, acá yo no tengo nada que ver. Yo tengo re buena relación con Wanda y re buena relación con Eugenia”, sentenció la diosa de las pasarelas.