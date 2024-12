Qué dijo Pampita de los escandalosos audios de La China Suárez destrozándola

"Es una mentirosa serial", "La odio", "Ella tiene un lomazo, pero es mala", son algunas de las afirmaciones de La China sobre la diosa de las pasarelas en dichos audios.

Al ser consultada por esas grabaciones, Pampita fue contundente. “Wanda en su afán por destruir a la China difundió estas conversaciones con Eugenia. ¿Cómo estás con eso?”, le preguntaron a la modelo. "Yo no me meto. No pertenezco a este lío. No quiero saber nada”, respondió Carolina.

“Pero, ¿cómo tomaste cuando salió todo y te viste involucrada en este escándalo?”, le insistieron. "Me agarré la cabeza. Dije ‘yo estaba re tranquila esta semana’. Pero bueno, acá yo no tengo nada que ver. Yo tengo re buena relación con Wanda y re buena relación con Eugenia”, sentenció la diosa de las pasarelas.

El cara de cara de Pampita y La China Suárez tras la filtración de los audios explosivos de la actriz

Según contaron en A la tarde (América TV), Pampita y La China Suárez se cruzaron en un restaurante en Costanera Norte tras la filtración de los audios explosivo de la actriz apuntando contra la modelo.

En esas grabaciones, que datan del 2018, La China ataca duramente a Pampita.

Anoche, tras la filtración de esos audios, las dos estuvieron en el mismo lugar, pero bien lejos una de otra.

"Pampita estaba en una mesa grande con Martín Pepa y un grupo de amigos. Llega Mauro Icardi y se sienta en tora mesa, cercana a la de Pampita. Al rato, aparece La China y se ubica en la otra punta", detalló Pochi de Gossipeame.

Y cerró: "Alguien que estaba en el lugar me dijo: 'en ningún momento se saludaron'".