Anamá Ferreira habló de la violencia de género que sufrió: "Mezclaba alcohol, drogas y..."

Allí, Anamá cuenta que un ex novio que tuvo en los años ´80 (un reconocido dj al que llamaban Puchi), llegó a pegarle y a amenazarla con tirarle ácido en la cara: Fue terrible, en una época en la que de eso no se podía hablar. ¡Los hombres siempre tenían razón! Yo lo denuncié en una comisaría, cerca de la calle Salguero, pero me dijeron: “Anamá, ya se va a arreglar, andá a tu casa, que no pasa nada”.

Cuando la conductora le consultó sobre la violencia física que padeció, la directora de su escuela de modelos analizó: "Cuando un hombre te cela al extremo, no te ama, para él sos una posesión. Él me empezó a celar y era muy difícil. Y cuando el hombre mezcla alcohol, drogas y celos, tenés que salir corriendo. Te cuesta mucho, porque después se arrodilla y llora para que lo perdones. Te jura que no lo va a volver a hacer y le creés, ¡porque estás enamorada y creés que él también lo está! Entonces lo perdonás, y todo vuelve a pasar".

Sobre la forma en la que logró salir de ese vínculo y, posiblemente, salvar su vida, Anamá ahondó: "Algunas personas me decían que no pasaba nada, que él solamente era celoso. Me ayudó mucho mi ex marido, Alejandro, que llamó a Puchi y le dijo cortala. Y cuando ves la luz al final del túnel, no volvés más".

Anamá Ferreira denunció que hay una mano negra que quiere desprestigiarla

El rumor indicaba que Anamá Ferreira iba a dejar el país para irse a París junto a su nuevo amor. Sin embargo, la ex modelo desmintió todo y aseguró que siente que hay una mano negra en su contra inventando rumores.

La empresaria está molesta porque el chisme que de iría del país puso en jaque a su escuela de modelos y eso le trae muchos perjuicios económicos.

“Yo amo la Argentina, no abandono el barco cuando está mal. No me fui en el 2000 menos me voy a ir ahora. Lo que dicen es para despretigiarme. Quieren hacerme quedar como una loca que se va atrás de un hombre 30 años más joven. Es un disparate”, dijo a TN Show.

“La gente escucha eso y deja de venir. En la pandemia estuve luchando para salir adelante con mi empresa. Mis empleadas me llamaron llorando, preocupadas. La gente que labura conmigo pensó que se quedaba en la calle”, indicó.

El rumor lo dio Mariana Brey que contó en Socios del espectáculo, El Trece: “Conoció el amor. Lo conoció hace un tiempo en la semana de la moda en Milán. Es un italiano muy buen mozo del que no quiere dar el nombre, no quiere que los stalkeamos en redes, medio egoísta con el tema”.

“Está enamorada, la cuestión es que se nos va y no vuelve. La enamoró su boca grande”. Sus palabras le generaron mucho dolor a Ferreira, que no negó el viaje al exterior pero sí dejó en claro que no tiene pensado abandonar el país que tantas alegrías le dio.