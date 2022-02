Por qué bloquearon la cuenta de Anamá Ferreira en Tinder

anama ferreira 2.jpg

"Con la pandemia lo que estábamos solos tuvimos que conocer a alguien. Entonces una amiga mía me dijo que entrara a Tinder, yo le dije que no, porque soy conocida. Puse Ana de nombre, para que no sea tan fuerte, pero puse fotos mías”, explicó la modelo.

Y siguió: “Me empezaron a preguntar: ‘¿Sos Anamá?, ¿o usaron las fotos?’, uno muy tierno me dijo ‘Estás usando fotos de la divina de Anamá, que es honesta y trabajadora, no estaría acá’. Otros fueron más agresivos”.

“Alguien denunció que se estaban usando las fotos de Anamá y me bloquearon. Yo les decía que era yo, pero me decían que era mentira. Alguien me denunció y te bloquea instantáneamente. Yo tuve que seguirla como negra guerrera que soy, le mandé mail a Tinder y alguien me contestó y dijeron que yo había usado fotos falsas y que estaba bloqueada en todas las redes de ellos”, siguió con su relato Anamá Ferreira.

Y contó un curioso detalle en sus días en la ap: “Me encontré con mi ex marido en Tinder, el papá de mi hijo. A mí me pasó de todo en Tinder. Hay muchos cámaras de eltrece. Entré, empecé a mirar y el tercer hombre que me aparece es mi ex marido. Encima ponía frases muy románticas y yo le dije ‘Flaco, pará’".

Anamá Ferreira y Adriana Aguirre, durísimo comentario en vivo

La modelo Anamá Ferreira dejó el programa del Nueve, Está en tus manos, antes de comenzar a jugar por un comentario muy duro que le hizo Adriana Aguirre. Como era la primera aparición de Adriana tras el accidente que tuvo en el verano, la vedette comentó cómo se sentía y qué le había pasado.

En ese momento, se escucha la voz de Anamá que le dice: "¡Vamos a jugar, Adriana!". Acto seguido, Aguirre se despachó con el comentario que derivó en la ira de Ferreira: "¡Dejame hablar, mono!". Al regresar del corte publicitario, la conductora explicó que Anamá Ferreira se fue ofendida por lo que le dijo Aguirre.

"Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien", argumentó Adriana.