Andrea Rincón disparó contra Fátima Florez por su rol como primera dama: "Me va a dar mucha risa cuando..."

En el programa Quién paga la fiesta, de la radio Rock & Pop, Andrea Rincón dio detalles del enfrentamiento entre la One y la comediante. "Yo trabajé en el teatro con Moria y con Fátima en la misma obra. Y Moria no la podía ni ver. Decía que tenía olor a naftalina. No la quiere hace mucho", contó Rincón.