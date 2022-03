Andrés Nara dio su veredicto sobre La China Suárez: "No es..."

"En el Wanda Gate no me metí en su momento y no me voy a meter ahora, sinceramente. Las relaciones de pareja la saben ellos”, indicó el papá de la empresaria en charla con el diario El Argentino.

andres nara.jpg

No obstante, Andrés fue dando algunos puntos sobre su postura del tema: “Si ella (Wanda) determinó que tiene que seguir con su marido, más allá de que yo no tengo una excelente relación con él, para nada… Pero no por nada, no porque esté en contra sino porque no tuvimos ese contacto habitual como para conocernos”.

Además, Andrés Nara dejó en claro que no tiene un buen vínculo con Mauro Icardi, aunque destacó el rol del futbolista como padre: “Reconozco que él se comportó como un padre con los tres chicos y, obviamente, con sus dos hijas, de forma excelente. No me corresponde meterme, más allá de que todos tenemos ciertas opiniones”.

Sobre La China Suárez, el papá de Zaira y Wanda apuntó: “No es de mi agrado La China Suárez. Sí considero que es una chica bonita como tantas, como hay un montón y no creo que esté bien como ella se maneja y se manejó. Estoy totalmente en desacuerdo. Ella tendría que cuidar ciertos detalles porque la belleza, no te digo que es un arma, pero es un cierto poder que vos tenés. Y tenés que considerar a eso y manejarlo”.

“No tenés que afectar nadie como, en este caso, puede ser una familia. Es en lo que no estoy de acuerdo con esta chica. Es su vida, ella sabrá lo que tiene que hacer, él también. Por ahí fue un malentendido. Hay que ser prolijo porque ella es una dama y él está manteniendo a una familia”, cerró certero Andrés Nara.

china suarez.jpg

Mauro Icardi en la mira: Se conocieron los nombres de las otras famosas a las que "tiroteaba"

Lo que parecía un matrimonio perfecto entre Wanda Nara y Mauro Icardi se vio desmoronado en el escándalo que protagonizó la empresaria con La China Suárez cuando a fines del año pasado descubrió mensajes que se enviaba su marido con la actriz.

Wanda lo perdonó y volvieron a apostar a familia ensamblada que tienen hace casi 10 años con los tres hijos de ella con Maxi López - Costantino, Benedicto y Valentino- y las dos niñas que tuvieron juntos -Francesca e Isabella-.

Ahora, trascendió que La China Suárez no fue a la única mujer que “tiroteo” Mauro Icardi. Según contó Yanina Latorre en LAM, Icardi era un repartidor serial de “likes” en las redes sociales pero en especial a dos mujeres del mundo del espectáculo.

"Le reaccionaba a las historias a La China, le ponía emojis de fueguitos y caritas. Pero Wanda me dio dos nombres más que no voy a decir porque se lo juré", disparó la panelista y siguió: "Estas dos chicas tuvieron más códigos porque son del medio y la conocen a Wanda. La única que le siguió el juego y le contestó a Icardi fue la China”. Si bien Latorre no lo dijo si lo hizo Ángel de Brito: "Son Jésica Cirio y Rocío Guirao Díaz", disparó.