Wanda Nara explotó en Instagram: ¿la hackearon o fue todo armado?

Más tardes, la botinera compartió mensajes que La China le enviaba antes del escándalo por el affaire con Mauro Icardi.

image.png

En las redes, muchos usuarios empezaron a preguntarse si todo era parte de algo armado por Wanda o alguien la había hackeado.

Ante el revuelo, Kennys Palacios aclaró que la botinera había perdido el control de su cuenta.

image.png

"La cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta", expresó el asistente de la rubia.

Pese a esa aclaración, algunos usuarios pusieron en duda que todo haya sido parte de un hackeo.

Wanda Nara logró recuperar su cuenta

En un reciente posteo en su Instagram, Wanda Nara explicó que pudo recuperar el control de su cuenta.

"Gracias a mis amigo que, a cualquier hora, me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon el Twitter con casi 4 millones de seguidores y no la pude aún recuperar. ¿Qué buscan?", expresó la rubia.