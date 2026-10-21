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Duro enfrentamiento entre Mariana Brey y Brancatelli por una pregunta de Lizy Tagliani sobre Cristina Kirchner

Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso ida y vuelta tras un planteo de Lizy Tagliani sobre Cristina Kirchner y Javier Milei.

21 oct 2026, 12:04
Duro enfrentamiento entre Mariana Brey y Brancatelli por una pregunta de Lizy Tagliani sobre Cristina Kirchner
Duro enfrentamiento entre Mariana Brey y Brancatelli por una pregunta de Lizy Tagliani sobre Cristina Kirchner
Duro enfrentamiento entre Mariana Brey y Brancatelli por una pregunta de Lizy Tagliani sobre Cristina Kirchner
Duro enfrentamiento entre Mariana Brey y Brancatelli por una pregunta de Lizy Tagliani sobre Cristina Kirchner

Una pregunta de Lizy Tagliani desató un fuerte enfrentamiento entre Mariana Brey y Diego Brancatelli en A la Barbarossa (Telefe). En medio de un debate político sobre el gobierno de Javier Milei, la conductora interina les pidió a los panelistas que destacaran algún aspecto positivo de gestiones con las que tienen diferencias ideológicas. Sin embargo, la consigna terminó en un picante intercambio por Cristina Kirchner y la corrupción.

Todo comenzó mientras el equipo analizaba las declaraciones del Presidente sobre las personas que no llegan a fin de mes. El lunes, durante su exposición en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, Milei cuestionó esa situación y planteó: “Si se quedan sin plata el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

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En ese contexto, Lizy intervino y le hizo una pregunta directa a Brancatelli, conocido por sus posiciones críticas hacia el Gobierno.

“Siempre quedamos estancados en el mismo lugar. ¿Algo que tengas para decir de bueno del gobierno de Milei?”, le preguntó.

Sin dudarlo, el periodista respondió: “Nada. No hay nada bueno”.

Pero la conductora no se quedó ahí y trasladó la misma consigna a Mariana Brey, aunque esta vez con una referencia al kirchnerismo que modificó por completo el tono de la conversación.

“¿Algo bueno que tengas para decir del gobierno de Cristina?”, le preguntó a la panelista.

Mariana Brey apuntó contra Cristina Kirchner y Diego Brancatelli la cruzó con todo

La reacción de Maraiana Brey fue inmediata. Visiblemente incómoda con la consigna, cuestionó la forma en que había sido planteada la pregunta. “No sé. Es tramposa tu pregunta, no me gustó. No pasa nada, pero no me gustó”, respondió.

Luego, la periodista explicó su postura y marcó distancia de lo que consideró una defensa incondicional de un espacio político. En ese sentido, lanzó una indirecta dirigida a su compañero de panel: “Yo no soy una persona fanática que defienda lo indefendible. Mucho menos defender la corrupción”.

Brey también reconoció que, más allá de las diferencias ideológicas, una gestión puede tener medidas positivas que merecen ser valoradas. “Seguramente haya habido cosas positivas. Aquello que es positivo en un gobierno hay que dejarlo. Gobernar un país tiene que ser algo funcional a los argentinos, independientemente de las ideologías”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro cuál es el punto que, según su mirada, marca un límite a la hora de evaluar una administración. “Lo que me separa de un tipo de gobierno es la corrupción”, sostuvo.

La afirmación provocó la reacción de Brancatelli, quien volvió a intervenir con una fuerte acusación contra la gestión actual. “Este es el gobierno más corrupto de todos”, retrucó el periodista, elevando la tensión en el estudio.

Lejos de dar por terminado el intercambio, Mariana Brey respondió con una referencia directa a la situación judicial de Cristina Kirchner y a las manifestaciones en apoyo a la expresidenta.

“Lo dirá la Justicia y que terminen presos como Cristina. Y te aseguro que no me van a ver con el cartel que diga ‘liberénla’”, lanzó, en una frase que profundizó las diferencias entre ambos panelistas.

La respuesta no tardó en llegar. Brancatelli volvió a cruzarla y la acusó directamente: “No seas hipócrita”, le dijo, en medio de un ida y vuelta que fue subiendo de tono.

Ante la escalada de tensión, Lizy Tagliani intentó distender el ambiente con una intervención cargada de humor. Sorprendida por las consecuencias de su propia consigna, la conductora expresó: “¿Para qué hice esta pregunta?”.

Finalmente, Brey cerró el episodio con una frase dirigida a Lizy, a quien responsabilizó en tono irónico por el enfrentamiento: “Esto es culpa tuya”.

     

 

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