Ángel de Brito anunció el nombre del famoso conductor que Marcelo Tinelli quiere en la pista del Bailando 2023

Este martes en LAM, Ángel destacó que la ex angelita le comentó que la publicación fue un éxito. "Me escribió diciendo que tenía millones de likes", señaló el conductor.

Incluso, el periodista reveló que Marcelo Tinelli reaccionó a ese video. "Me llamó Marcelo y me propuso bailar un ritmo con Cinthia Fernández. Le pregunté a ella y me dijo que sí, que viene", comentó y añadió: "Tengo que pensar con quién... con qué coach".

"Puede ser para la apertura", acotó Yanina Latorre. "No, tampoco para tanto, pero puede ser un ritmo, que ahora se puede elegir", sentenció Ángel.

Sorpresivo anuncio sobre el Bailando 2023, que cambia la historia del certamen

Cada vez falta menos para el Bailando 2023, el certamen más famosa de la TV, que vuelve de la mano de Marcelo Tinelli y por América TV. Este año, la competencia traerá muchas sorpresas.

Luciano El Tirri, Fernanda Sosa, Julieta Castro, Guido Zaffora, El Conejo, Coti Romero, Coki Ramírez, Anabel Sánchez, Flor Vigna, Noel Barrionuevo, Romina Uhrig, Charlotte Caniggia, Lourdes Sánchez, Camila Homs, Eva Bargiela, Romina Malaspina, Tomás Holder, Kennys Palacios y Maxi De la Cruz son las figuras, hasta ahora, confirmadas para el programa.

El lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito dio a conocer una gran novedad del Bailando 2023. "Este años, todos los participantes van a poder elegir las canciones y los ritmos que bailan", reveló el conductor y jurado del certamen.

"Todos los participantes, que serán 30, antes de que comience el concurso van a llenar un formulario y van a elegir los ritmos y en qué orden los quieren hacer. Tambien van a elegir una lista con canciones. Van a haber solo cuatro ritmos impuestos por la producción", añadió.

Al finalizar, Ángel se mostró entusiasmado con la propuesta. "A mí me encanta esto. Cada pareja va a dar lo mejor que cree que tiene. En cada programa y en cada gala, vamos a ver ritmos distintos", sentenció.