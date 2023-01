Ángel de Brito anunció quién es la nueva angelita que se suma a  LAM 

Tanto desde el aire de LAM como luego desde sus redes sociales, Ángel le dio la bienvenida a Marcela Feudale quien se sumará al programa a partir de febrero. Si bien el nombre de la locutora e historiadora está ligado históricamente al de Marcelo Tinelli, lo cierto es que tiene vasta experiencia como panelista.

Vale recordar que años atrás "la enana" Feudale pasó por los panales de ciclos como Infama, Intratables y Confrontados en la televisión argentina, por lo que ésta será su vuelta al ruedo en estos menesteres. Y como no podía ser de otra manera, luego del anuncio formal de Ángel de Brito, Marcela también lo hizo desde sus redes agradeciéndole al conductor "la invitación a divertirnos".

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo por el que Pía Shaw se fue de LAM

Este jueves, en LAM, Ángel de Brito dio a conocer los verdaderos motivos que llevaron a Pía Shaw a abandonar el ciclo de América TV, con una historia bastante distinta a la que contó en su despedida.

A mediados de diciembre de 2022, Pía comunicó su decisión de abandonar el ciclo, y confesó que "no me pelee con ninguna, las quiero mucho estoy feliz, pero creo que esta bueno en esta profesión probar cosas nuevas", había dicho, y aseguró varias veces que no tenía nada concreto, y sólo buscaba descansar y "vivir la vida".

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo por el que Pía Shaw se fue de LAM.jpg Ángel de Brito contó el nuevo destino laboral de la ex angelita Pía Shaw.

Pero el conductor de LAM no estaría tan seguro: "me voy no tengo nada, me voy a vivir la vida, al campo, nadie le creyó", dijo Ángel sobre Pía, un poco en serio y un poco en broma, con la firme sospecha de que ya tenía su nuevo desafío en mente. "Justo a ella que le encanta laburar", sumó.

"Me llamaron de Telefe para contarme que Pía ya firmó ser una de las nuevas panelistas de Georgina Barbarossa, y se incorpora en febrero", adelantó Ángel, y confesó que de algún modo él intuía que tenía algo en la mira a pesar de haberlo negado.