Ángel de Brito descolocó a Adrián Suar con una pregunta comprometedora

"Sí, siempre", respondió Suar y empezó a llamar a Pablo Codevila, que estaba esperando en su auto. "Pablo, ¡vení a saludar a Ángel!", exclamó.

Enseguida, Codevila se sumó al móvil.

"¡Ángel nos pregunta si lo extrañamos!", señaló Suar. "No sé qué decir", contestó Codevila. "Pablo no me extraña", remató Ángel.

Después de ese divertido ida y vuelta, el director de programación de El Trece felicitó al conductor por su labor en América TV con la temporada actual de LAM. "Sé que estás muy bien y estás haciendo un lindo programa", resaltó.

Ángel destacó que está muy conforme con la actual temporada de LAM. "Estoy muy feliz. Y aprovecho para decirles que les agradezco mucho porque la pasamos genial en El Trece", cerró el periodista.

¿Cuándo vuelve Marcelo Tinelli a la TV?

Ángel de Brito aprovechó la ocasión para indagar sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la TV.

"En junio o julio... dentro de muy poco", detalló Codevila.

"Yo creo que fin de julio o en agosto", acotó Suar, pero su coequiper remarcó: "Yo preferiría en junio".

Por último, el gerente de programación de El Trece, anticipó que Tinelli prepara un formato que sorprenderá. "Va a hacer un gran programa", sentenció.