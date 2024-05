Ángel de Brito disparó con todo contra Luis Majul: "Maltrata a la gente"

Embed

"Sí, es medio pelotu.. Majul. Maltrata a la gente. Maltrató al cronista de LAM. Fue a buscar a Marina Calabró a la radio, se metió como cualquiera con el micrófono, y le hizo un escándalo", recordó el conductor del ciclo de América TV sobre la actitud de su colega que lo molestó.

"Que no podes entrar con cámara prendida a mi canal, llamó a la productora, a los jefes... dijo que me iba a llamar a mí y nunca me llamó", contó De Brito sobre aquel tenso episodio con el cronista de su programa.

"Le habrá molestado que tocaron el tema de su hijo...", le indicó Ochoa. A lo que Ángel comentó: "Si el hijo (Octavio) da una nota y dice que no tiene diálogo con el padre, que no tiene los mismos valores... Yo creo que es una pelea ideológica esa, más que mal padre o mal hijo. Pero bueno, ¿qué culpa tenemos?".

angel de brito sobre luis majul.jpg

El hijo de Luis Majul, Octavio, habló del distanciamiento de su padre: "Es difícil..."

Este martes, en LAM, América Tv, el politólogo Octavio Majul, hijo del periodista Luis Majul, habló de la grieta de pensamiento con su padre.

"¿Cómo está la relación hoy con Majul mayor?", le preguntó el cronista a Octavio, quien tiene una postura política diametralmente opuesta a la de su padre.

"Difícil, trabaja todo el día. Eso ya deja poco tiempo. Y después estamos en un momento de Argentina con una tensión tan grande, que ese poco tiempo que a uno le queda después de trabajar se dedica a relajar. No sé si tendríamos conversaciones relajadas", reveló.

"¿Hay algo de ideológico en las diferencias? Que la ideología no los divida, mirá si se van a pelear por esa manga de imprensentables", quiso saber Marina Calabró, que también estaba presente en la nota hablado de sus diferencias con su hermana, Iliana.

"Te puedo decir la verdad... En 2015 votamos a (Daniel) Scioli, en 2019 a Alberto (Fernández), y después a (Sergio) Massa. Yo creo que todo un sector de la sociedad dejó cierta radicalidad abrazando, incluso, ideas de quienes antes eran opositores. Ahora del otro lado hablan de grieta moral, entonces la cuestión ideológica no corre tanto de mi lado o de este lado, porque hemos abrazado a un candidato posideológico, como puede ser Sergio Massa. Y Javier Milei me parece completamente ideologizado, que solo da entrevistas a una serie de periodistas o a un canal en específico, con el que tiene cierta afinidad", sostuvo el hijo de Majul.

"Tu papá está en la lista de aquellos a quienes Milei les concede entrevistas", le contestó Calabró. "Exacto. Entonces, respecto a si es un conflicto ideológico... yo creo que sí", afirmó Octavio.

Y aseguró: "Yo no tengo ninguna diferencia moral ni ideológica con mi papá persona. Ahora poder diferenciar entre personaje público y el personaje privado es difícil en una persona que no para de trabajar".

"¿Se están juntando ahora? ¿Cada tanto?", le consultó el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito. "Por WhatsApp", confesó Octavio.