El pedido de disculpas de Ángel de Brito ante la información que dio sobre la salud del Indio Solari
Una versión alarmante comenzó a circular con fuerza al hablar de un supuesto ACV del Indio Solari. Sin embargo, frente a la preocupación de sus seguidores, la familia del músico salió rápidamente a aclarar la situación y llevar tranquilidad sobre su estado de salud.
19 feb 2026, 11:19
Impacto y horas de gran preocupación es son las que se vivieron por varios minutos este jueves por el estado del Indio Solari luego de que trascendiera que el histórico referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría sido internado tras sufrir un ACV (Accidente Cerebrovascular). La versión fue compartida por Ángel de Brito y generó un verdadero cimbronazo en el mundo del rock, con miles de reacciones en redes sociales.
"Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV", informó a través de su cuenta de X (ex Twitter) el conductor de LAM (América TV) en medio de sus vacaciones en Brasil, deslizando entonces que el músico habría sido internado de urgencia el miércoles por la noche.
Al mismo tiempo, el periodista agregó que el músico de 77 años de edad se encontraba "bien atendido y acompañado por seres queridos". Así como también expresó su más profundo deseo para que Solari pueda superar el derrame cerebral. "Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional", concluyó.
Pero al cabo de un par de minutos, ante la enorme viralización del trascendido, fue la familia del músico la que salió a negar el accidente cerebrovascular de Solari y el mismo Ángel de Brito fue el primero en difundir la versión oficial y tuvo el noble gesto de pedir las disculpas correspondientes.
“La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años” aclara @arilijalad, informó el periodista en un segundo posteo.
Así como también detalló lo sucedido: "Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotimia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por sus enfermedad ya conocida".
Asimismo, en un tercer posteo, De Brito agregó el comunicado de la familia junto a las "disculpas públicas a sus seres queridos". Allí, el entorno del icónico músico argentino informó: "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado".
Cuál es la enfermedad que padece el Indio Solari
Desde hace años, la salud de Indio Solari es un tema que genera preocupación y también respeto entre sus seguidores. El propio artista fue quien decidió hablar públicamente sobre el diagnóstico que recibió y cómo convive con esa realidad en su vida cotidiana desde entonces.
El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reveló hace ya tiempo que padece Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y que puede provocar temblores, rigidez y dificultades en el movimiento. Lejos de esquivar el tema, el músico eligió contarlo con honestidad y sin dramatismo.
En distintas entrevistas, Solari explicó cómo atraviesa el proceso y de qué manera la enfermedad impactó en su carrera artística, especialmente en lo que respecta a los shows en vivo. Con el paso del tiempo, su estado de salud fue uno de los factores que influyó en su decisión de alejarse de los escenarios masivos.
A pesar del diagnóstico, el cantante continuó ligado a la música y a la creación artística, manteniendo el vínculo con su público. Su testimonio generó un fuerte impacto entre sus fanáticos, que siempre destacaron su franqueza al abordar un tema tan sensible.