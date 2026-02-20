La frase de la China Suárez a Mauro Icardi en su cumpleaños que no habría caído nada bien a Vicuña y Cabré

cumple icardi 1

Qué simbolizan las misteriosas pulseras de la China Suárez y Mauro Icardi

No hubo fotos románticas ni declaraciones explosivas. Esta vez, lo que encendió las redes fue un detalle mínimo pero suficiente para que la China Suárez y Mauro Icardi quedaran nuevamente bajo la lupa. El episodio ocurrió durante el cumpleaños del futbolista y el protagonista inesperado fue un accesorio: las famosas “pulseras de la distancia”.

La primera en detectar la coincidencia fue Vicky Braier, más conocida como Juariu, especialista en rastrear pistas digitales de los famosos. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen del festejo de Icardi y señaló un detalle en las muñecas de ambos. Con un círculo marcó la zona y sembró la duda entre sus seguidores.

En tono divertido, escribió: “Festejo de cumpleaños de Mauro y mismo reloj o no sé qué es pero intuyo que es un reloj”. El comentario abrió la puerta a las especulaciones y rápidamente los usuarios comenzaron a debatir si se trataba de un accesorio idéntico o de algo más simbólico.

Minutos después, la propia Juariu amplió la información y mostró un video explicativo sobre las pulseras tecnológicas diseñadas para parejas que viven a distancia. El mecanismo es simple pero cargado de significado: cuando una persona toca su pulsera, la del otro vibra automáticamente, como una señal de conexión inmediata. En el clip que compartió la influencer se escuchaba la frase: “Cada vez que toque la pulsera significa que te extraño”. Estos accesorios, que se viralizaron en redes y fueron promocionados por figuras como Nicolás Occhiato, se sincronizan con el celular y permiten enviar esa señal que se traduce en una vibración o una luz en la muñeca de la otra persona.

Incluso, Juariu compartió el mensaje de una seguidora que confirmó la teoría: “Son esas pulseras que promocionó Nico Occhiato. Es para usar en pareja, cuando uno la toca al otro le vibra la pulsera”.

Mientras algunos interpretaron el gesto como una muestra romántica que reafirma el vínculo entre la actriz y el delantero, otros reaccionaron con ironía. En plena era digital, muchos señalaron que alcanza con un simple mensaje para decir “te extraño”, y respondieron a las historias de Juariu con emojis de risa o comentarios como “qué tóxicos” o “qué cringe”.

