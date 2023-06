Ángel de Brito reveló la nueva figura que participará en el Bailando 2023

"El primer año que estuve en el Bailando llegué a los últimos seis, y el último año que estuve llegué a los últimos catorce, creo", contó la rubia sobre su experiencia en el certamen de baile más importante de la televisión.

"Yo me divertí mucho, y ahora vengo con otra cabeza... pasó tanto tiempo. Hoy me voy a pelear con todos, pero desde el humor, no me voy a callar nada, no me van a hacer llorar", lanzó Farro. Y sobre la negociación con los productores del Bailando dijo: "Ellos están felices de tenerme y yo estoy feliz de estar".

Se supo quiénes son las nuevas confirmadas del Bailando 2023

En LAM (América TV), Ángel de Brito confirmó quiénes son las nuevas participantes del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. Las concursantes que se pondrán a prueban en la pista de baile más famosa serán nada más y nada menos que Flor Vigna y Charlotte Caniggia.

"La carismática confirmada para el Bailando 2023, se fue con mucho enojo en su momento del Bailando y vuelve, es Charlotte Caniggia", anunció el conductor. "Me encanta",manifestó una de las panelistas.

"Bienvenida al Bailando, se fue a las puteadas en La Academia, porque duró poco", recordó Ángel sobre la última participación de la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

Días atrás, entrevistada en Intrusos, la influencer había revelado que se encontraba negociando su incorporación al programa de Tinelli, y había dicho: "Sí, me encanta. A mí me encanta hacer realities".