Ángela Leiva le confesó a Ángel de Brito el duro momento que vive: "La estoy pasando mal"

angela leiva y marcelo weigandt.jpeg

En este contexto, el periodista Ángel de Brito se comunicó con la cantante para saber si esto era cierto y efectivamente la misma le confirmó la noticia a través de un intercambio por WhatsApp.

"La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales", adelantó el conductor en Bondi Live.

Luego, informó: "Le escribí y me dijo: 'estoy separada y la estoy pasando mal'. Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste".

Gravísima denuncia contra Ángela Leiva en Bolivia: de qué la acusan

En medio del buen momento que atraviesa Ángela Leiva, combinando su exitosa carrera musical con su noviazgo junto al futbolista Marcelo Weigandt, del Inter Miami, la cantante recibió una noticia amarga: en Bolivia fue denunciada por "estafas reiteradas".

Así lo hicieron saber desde Mitre Live, donde la empresaria boliviana Laura Vaca relató que Leiva había sido contratada para actuar en la Vendimia Chapaca 2025, uno de los festivales más reconocidos de aquel país. Ocurre que en medio del evento el mal clima habría generado el conflicto.

“Hicieron la prueba de sonido y previo a eso, se les pagó el show en su totalidad. Justo empezó a llover y coincidimos en que así no se podía hacer el show, nunca le exigimos que cante en esas condiciones aunque les pedimos que aguardaran en el camarín. Cuando paró la lluvia, bajé para buscarlos al camarín pero ya no estaban, se habían ido”, aseguró la empresaria que denunció a Leiva.

Al tiempo que explicó: “Yo tengo una productora de eventos y es la primera vez que tengo un problema de este tipo. La contratamos a Ángela y a su equipo y no cumplieron con lo pactado. Nosotros les pedimos que esperaran porque acá el clima es así, llueve y dura poco pero se fueron sin hacer el show”.

En tanto, Vaca aseguró que intentó que Ángela subiese al escenario cuando paró de llover. "Llamé a la manager boliviana y al manager argentino para tratar de lograr que volvieran pero no lo hicieron. No es que esperaron dos horas. Fueron 39 minutos y se fueron”, explicó.

Asimismo, según la empresaria, el público se enojó mucho y empezó a denunciar que se sentían estafados. “La gente nos reclama por estafa y los estafados fuimos nosotros por Ángela Leiva. La demanda penal es por estafa agravada múltiple ”, concluyo tajante Laura Vaca.

Al mismo tiempo, el alcalde del municipio de Uriondo, Javier Lazcano, señaló en los medios bolivianos que buscarán los elementos legales necesarios para recuperar la inversión. "Es una lástima que no haya subido al escenario, mínimo para decir la lluvia no permitirá desarrollar el concierto", confió molesto.