El picante ida y vuelta entre Ian Lucas y Evangelina Anderson que encendió las redes: "Mirá mi..."

A la publicación también se sumaron sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe). "Toma pa' vo'", escribió Cachete Sierra. Maxi López, muy cercano al influencer, le puso: "Cómo está ese penthouse facha".

Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente la relación, pero las señales son cada vez más claras. Todo indica que sería solo cuestión de tiempo para que decidan blanquear el vínculo y ponerle nombre a una historia que, puertas afuera, ya parece estar en marcha.

Qué dijo Evangelina Anderson de Martín Demichelis

Evangelina Anderson atraviesa una nueva etapa personal, lejos de los fantasmas del pasado y con una postura clara respecto a su vínculo con Martín Demichelis. Según se desprende de sus últimas apariciones públicas, la modelo dejó atrás el duelo por la ruptura y no contempla, bajo ningún punto de vista, la posibilidad de un reencuentro con su ex pareja. Hoy, su foco está puesto en el presente y en seguir adelante sin anclarse a lo que ya fue.

Mientras tanto, en los últimos días comenzaron a circular imágenes del exfutbolista disfrutando de unos días en José Ignacio, señalada rápidamente como su nueva novia. En ese contexto, Anderson decidió hablar y lo hizo en Juego Chino (Telefe), el ciclo conducido por Guillermo López. Allí, con un tono honesto y sin rodeos, dejó expuesta su mirada sobre el final de la relación y dejó en claro que ese capítulo está definitivamente cerrado.

“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, confesó Eva.

Ante esa reflexión, el conductor intentó llevar la charla hacia un terreno conciliador y le preguntó si existía alguna chance de reconciliación. Sin dudarlo, la respuesta de Anderson fue categórica. “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo”. Y, para despejar cualquier tipo de duda, remató con una definición contundente: “De ninguna manera. Te lo firmo”.