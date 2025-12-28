Julieta Poggio embarazada: la verdad detrás de la imagen que se volvió viral y descolocó a todos

Poggio Día de los Inocentes

Quién es el novio de Julieta Poggio

Desde su salida de Gran Hermano, Julieta Poggio mantuvo su vida sentimental expuesta. Luego de su relación con Lucca Bardelli, de la cual se separó, al parecer no en buenos términos, la influencer fue vinculada en varios momentos con distintos compañeros del mundo del espectáculo. Pero no fue así.

Finalmente, en agosto de 2024 blanqueó su romance a través de varias imágenes con Fabrizio Maida, modelo y creador de contenido para marcas de ropa.

Su relación se hizo también conocida por ser una pareja abierta con acuerdos mutuos, basada en la libertad, la amistad y la prioridad de ser siempre la primera opción del otro, aunque generan controversia y críticas por los "permitidos" en eventos, lo cual Julieta defendió como una forma de amor más sincera y segura, con reglas que permiten interacciones con otras personas, como besos, sin que sea infidelidad.

En octubre de 2025, Poggio confirmó que su pareja le pidió “cerrar” la relación y dejar atrás la dinámica de pareja abierta que venían llevando, luego de que se dieran a conocer los rumores de que ella había estado a los besos con Martín Salwe durante la fiesta posterior a los Martín Fierro de Televisión. Aunque ambos negaron versiones más intensas del encuentro y aclararon que solo hubo un beso amistoso, el episodio fue suficiente para que su novio le propusiera apostar por una relación monógama, y aparentemente ella aceptó el cambio.