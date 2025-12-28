Julieta Poggio embarazada: la verdad detrás de la imagen que se volvió viral y descolocó a todos
Julieta Poggio explicó si realmente está embarazada o no, luego de la foto que compartió acompañada por un mensaje donde lo confirmaba.
28 dic 2025, 16:50
Julieta Poggio sacudió las redes sociales al compartir una foto en la que lucía una silueta curvilínea y acompañarla con un mensaje contundente que, a primera vista, parecía confirmar la noticia. La imagen se viralizó en cuestión de minutos y desató una catarata de reacciones entre sus seguidores, que no tardaron en sacar conclusiones y dejar todo tipo de comentarios.
“Empezando el año acompañada”, escribió la ex Gran Hermano. El detalle no pasó desapercibido: el año todavía no terminó, por lo que el mensaje parecía contener un “error” temporal que muchos interpretaron como parte de una broma o un guiño irónico. Ese pequeño desliz —real o intencional— terminó de alimentar el revuelo y dejó a sus fans entre la sorpresa, la risa y la duda.
Efectivamente, se trató de una broma. Poggio se sumó a las ya tradicionales cargadas del Día de los Inocentes y explicó que se trataba de un guiño humorístico y no un anuncio real. La manera que eligió para desactivar este rumor que se volvió sumamente viral fue junto a Nacho Castañares.
"Buen día. Feliz Día del Inocente. Hagan alguna jodita", escribió cerca de las 14 de este 28 de diciembre.
Quién es el novio de Julieta Poggio
Desde su salida de Gran Hermano, Julieta Poggio mantuvo su vida sentimental expuesta. Luego de su relación con Lucca Bardelli, de la cual se separó, al parecer no en buenos términos, la influencer fue vinculada en varios momentos con distintos compañeros del mundo del espectáculo. Pero no fue así.
Finalmente, en agosto de 2024 blanqueó su romance a través de varias imágenes con Fabrizio Maida, modelo y creador de contenido para marcas de ropa.
Su relación se hizo también conocida por ser una pareja abierta con acuerdos mutuos, basada en la libertad, la amistad y la prioridad de ser siempre la primera opción del otro, aunque generan controversia y críticas por los "permitidos" en eventos, lo cual Julieta defendió como una forma de amor más sincera y segura, con reglas que permiten interacciones con otras personas, como besos, sin que sea infidelidad.
En octubre de 2025, Poggio confirmó que su pareja le pidió “cerrar” la relación y dejar atrás la dinámica de pareja abierta que venían llevando, luego de que se dieran a conocer los rumores de que ella había estado a los besos con Martín Salwe durante la fiesta posterior a los Martín Fierro de Televisión. Aunque ambos negaron versiones más intensas del encuentro y aclararon que solo hubo un beso amistoso, el episodio fue suficiente para que su novio le propusiera apostar por una relación monógama, y aparentemente ella aceptó el cambio.