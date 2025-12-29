El importante dato en el último parte médico de Christian Petersen tras ser trasladado a Buenos Aires

Desde el entorno del chef evitaron dar precisiones sobre el cuadro que motivó la internación inicial, y se mantuvo un hermetismo total respecto de los diagnósticos, en línea con la política de confidencialidad médica. Sin embargo, el traslado en sí mismo fue interpretado como un paso relevante dentro del proceso de atención y seguimiento.

christian petersen 3

Qué dice el parte médico de Christian Petersen en Buenos Aires

El fin de semana, el Hospital Alemán difundió el parte médico más reciente, firmado por el director médico de la institución, Dr. Norberto Mezzadri. En el texto oficial se detalla: “Al arribar al hospital, C.P. se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención”.

El comunicado también remarca el acompañamiento institucional hacia el círculo íntimo del paciente: “El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”, señala el parte difundido públicamente.

Por el momento, no se informaron plazos de internación ni un posible alta médica, y todo indica que los próximos días serán clave para monitorear la respuesta de Petersen al tratamiento ajustado en Buenos Aires.