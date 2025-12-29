Marcelo Tinelli vive su verano como inquilino de una famosa y tomó una firme decisión con su hija Juanita

Embed

"¡Atención portales! Se habló mucho de la venta de la casa de Marcelo Tinelli en Punta del Este. No la tiene más, primer verano que pasa sin esa casa mítica para la familia", comenzó explicando el panelista.

Y comentó: “¿Dónde va a pasar el verano? Marcelo Tinelli le alquiló por dos meses la casa de Nordelta a Pampita”. Al instante, en el ciclo que conduce Marcela Tauro se mostraron las fotos subidas a las redes por parte de la modelo en su casa y las últimas publicaciones del animador en la misma vivienda pasando los primeros días del verano acompañado de su hija Juanita Tinelli.

"Está inslatado en la casa de Pampita", remarcó Sposato. Y luego explicó cuántos millones pide Pampita por la venta de esa casa: "Cuando se terminen los dos meses Marcelo si quiere la puede comprar porque Pampita la quiere vender dice que tiene mucho gasto fijo en mantenimiento. La vende en 4 millones de dólares a partir de marzo porque enero y febrero la alquiló Tinelli".

Lo cierto es que tras la venta de su casona en José Ignacio, Tinelli debió modificar su rutina de verano y pasará en la Argentina la temporada como inquilino de Pampita. "A Pampita le pagás o le pagás", comentó Laura Ubfal sobre el alquiler de Tinelli a la modelo.

marcelo tinelli vacaciones en la casa de pampita

El fin de semana de Marcelo Tinelli con su hija Juanita en la casa de Pampita en Nordelta

Tras el escandaloso posteo en Instagram de hace unos meses de Juanita Tinelli, el conductor Marcelo Tinelli compartió imágenes del domingo familiar que pasó con su hija en la casa de verano que le alquiló a Pampita.

En las fotos que mostró Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram se pueden ver a los dos disfrutando del sector de la piscina un día a puro sol y también cenando juntos milanesas.

"Domingo de pile con la pebe" y "comiendo milangas con mi pebe", expresó feliz el conductor tras recomponer el vínculo con su hija luego de aquel fuerte posteo en Instagram de la joven cuestionando sus acciones.

Luego de aquella polémica publicación que destapó la gran interna familiar, ambos volvieron a reconciliarse semanas después y hoy se muestran inseparables.