Aníbal Pachano fulminó a Coti Romero tras el episodio con Zaira Nara: "No es nadie"

"Creo que está encandilada con las luces, que todavía está a tiempo de cambiar un poco y de darse cuenta de ciertas cosas", dio su parecer Cora Debarbieri.

"Me extraña de chicas de esta generación, que tienen mucha más conciencia de todo... No es el caso de Coti, me extraña mucho que diga semejante cosa", opinó la panelista del ciclo Sabrina Rojas.

"La nena juega a una situación. Es una nena, no es una adulta. Es una persona que no es el monumento a la profesión. Incursiona hace seis meses en una casa, que baile ahora... a mí no me hace ninguna carrera de figura como para tomarse la atribución de insultar a dos personas que tienen mucha más trayectoria, te guste como lo hayan hecho o no", sostuvo Pachano.

"¿Quién es esa chica para decir semejante guarangada y contarla como una chusma de barrio? Porque eso es lo que hizo, contar una situación privada como una chusma de barrio", cerró el director teatral.

Este jueves en el Bailando 2023 (América TV) Coti Romero le pidió disculpas a Zaira Nara, luego de que renunciara a El streaming del Bailando. "Estuve mal porque afecté a una persona”, afirmó la correntina.

"Quiero pedir disculpas de algo que pasó anoche. Quiero disculparme con Zaira, porque si bien lo que yo dije no fue mi pensamiento, simplemente me cansé de una persona, de Charlotte (Caniggia), que me venía diciendo falsa. Sin embargo, no fui yo la que la quemé. Y me venía callando un montón de cosas", comenzó diciendo Coti.

"Estuve mal porque no es mi pensamiento, pero afecté a una persona con la que compartía el stream que es una mujer hermosa", agregó la rubia. Ahí, el conductor Marcelo Tinelli preguntó: "¿Compartía? ¿Por qué? ¿No viene más?". El presentador, en ese momento, se enteró de la existencia del tuit de Zaira en el que anunció su renuncia.

"Yo lo tomé como un chiste, wow, tremendo. Pero ¿qué pasó?", dijo sorprendido Tinelli. "¿Esto tiene que ver con lo de los pitos? ¿Pero de verdad un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble. No puedo creer que eso es en serio", agregó el conductor.

"Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente, esto no nos toca a todos, es una norma del programa. No sé, me parece rarísimo", opinó Marcelo.

Coti también contó que le pidió a la modelo disculpas por privado y volvió a apuntar contra Charlotte. "Me cansé de la gente falsa. Porque Charlotte viene acá y dice 'yo digo todo'. Pero, sin embargo, ese día me estaba pidiendo a mí que lo diga", sostuvo la ex Gran Hermano.