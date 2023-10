Coti Romero reveló la charla privada que tuvo con Zaira Nara luego de su renuncia al Bailando 2023

Acto seguido, dio detalles del dialogo entre ambas y explicó: "Ella me contestó anoche, me dijo que no estaba enojada, que simplemente no se sentía cómoda y es lo mas normal y la entiendo. Le agradezco sus palabras y la verdad es que la quiero mucho, tuve de la suerte de conocerla en el trabajo, ojala pueda volver".

"Yo nunca tuve la intención de molestarla, no me di cuenta, simplemente quise dejar en evidencia a otra participante y salió mal", confesó.

Por último se refirió a los rumores de un pedido de Zaira para que despidan a Coti y escribió: "Me dijo que nunca pidió que me saquen del streaming y sé que eso es cierto porque aunque la conozco poco, tuvimos una linda semi convivencia en el bailando y me demostró ser una persona hermosa".

Coti Romero charla con Zaira Nara

Marcelo Tinelli fue contundente al hablar de la renuncia de Zaira Nara al Bailando 2023: "Me desagradó lo que hizo"

La renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023 causó una verdadera sorpresa en todo el certamen y en el propio Marcelo Tinelli, quien al aire se refirió sobre este tema y Coti Romero le pidió perdón a la modelo por sus dichos.

“¡Esto es un comunicado de Zaira, no sabía! Yo lo tomé como un chiste... ¿Es tanto? Wow. ¿O sea que no nos mira más tampoco? Wow, tremendo, pero ¿Qué pasó? ¿Sabe algo Ángel de todo esto?”, dijo sorprendido el animador al leer el duro mensaje de Zaira Nara en redes.

"Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente. Esto no nos toca a todos, es una norma del programa. No sé, me parece rarísimo", opinó Marcelo Tinelli.

Embed

Según comentó Ángel de Brito minutos antes de la emisión del Bailando en LAM, América Tv, el animador se enojó por la renuncia de la modelo al streaming del certamen de baile y lo expuso en la grabación del ciclo.

El conductor de LAM y jurado del Bailando contó cómo le cayó a Tinelli la abrupta salida de la modelo. “Me desagradó lo que hizo Zaira”, fueron las palabras que dijo el presentador, según contó el periodista.

“‘Ya que todos hablan y hacen las cosas públicas, y las hacen por Twitter, yo nunca contesto nada, dice, pero esto me desagradó”, reveló Ángel de Brito que dijo Marcelo en la grabación del programa.

Y sobre el programa que ya fue grabado, Ángel contó qué dijo Marcelo sobre la renuncia de Zaira: “Él lo explica. ‘Tenemos una relación de años, trabajó acá mucho tiempo, la quiero. Son amigas las dos (por Wanda). Que ni siquiera me haya llamado o haya llamado a la producción...’".

"Si lo hace público, viene público también’”, observó el jurado. “Marcelo dice en el discurso: ‘Acá con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió'. Ahí se dio cuenta y dijo ‘bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió', y retrocedió. Estaba en furia”, añadió de Brito.

A lo que Marcela Feudale, al conocer al conductor de tantos años de trabajo, aportó: “Si hay algo que tiene Marcelo es que es un tipo que si vos le escribís, te contesta. Por eso se calienta, porque evidentemente él esperó que en algún momento ella le escribiera en vez de tuitearlo”.