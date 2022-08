Antes de irse del país, Wanda Nara habló de su divorcio de Mauro Icardi y del escándalo de la empleada

Wanda Nara en Ezeiza captura.jpg Wanda Nara respondió las preguntas de la prensa antes de volar a Francia, pero fiel a su estilo dejó más dudas que certezas.

"Llegué hace 4 días y estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, no tuve tiempo para ver mucho" desvió inmediatamente el tema para el lado de la actividad que la traerá nuevamente a trabajar en Argentina de la mano del reality musical Quién es la máscara, cuando se le consultó por los escandalosos audios de Carmen, la empleada que la denunció esta semana. Si bien después terminó declarando no tener idea alguna sobre ningún audio filtrado en el que se la escucha afirmar que vino a divorciarse, y que no escuchó nada.

Y mientras se sacaba selfies con cuanta persona se le acercó mientras caminaba en el ingreso al Aeropuerto, Wanda Nara aseguró muy relajada "Estoy muy contenta porque me gusta mucho venir al país a trabajar. Extraño obviamente a las nenas, pero bueno, me vine por 4 días".

En tanto, cuando los periodistas le consultaron si se va a ver con Mauro ni bien aterrice en Francia, Wanda Nara disparó misteriosa "Me voy con mi familia". Y agregó, sin negar ni confirmar, "No voy a hablar de esas cosas porque de todo sacan una idea diferente, prefiero no decir nada de mi boca". Al tiempo que deslizó "Todo el tiempo hablamos -refiriéndose a Icardi-, obvio. Mi familia no se sorprende de nada de mí porque me conoce más que nadie", en relación al audio que desató el escándalo de la semana.

Embed

La explicación de Wanda Nara sobre el reclamo de Carmen, la empleada varada en Milán

"Me sorprende un montón. Conmigo tenía otra relación, me parece muy raro todo lo que salió. No es verdad que no cobra... Con ella tenía una relación muy linda, casi familiar. Es una traición más", explicó Wanda Nara finalmente tras la insistencia de la prensa sobre el reclamo de Carmen, la empleada doméstica que esta semana la acusó de no pagarle el sueldo y haberla dejado abandonada en la casa de campo de Milán, Italia.

Fue entonces cuando Wanda dio su versión de la relación con esta mujer. "Carmen es una señora que trabajó conmigo hace algunos años que por un motivo personal, que no voy a decir, dejó de trabajar conmigo", aseguró en primera instancia.

Wanda y empleada carmen.jpg Wanda Nara rompió el silencio sobre Carmen, la empleada que reclama falta de pago y abandono desde su casa de campo de Italia.

E inmediatamente agregó: "Una amiga de ella me mandó una foto de ella, que es esa que circula en la que se la ve accidentada, diciéndome que la única que la podía ayudar era yo. Simplemente le compré un pasaje porque me dijo que no tenía a nadie en el país, le mandé un pasaje y la traté de ayudar para que estuviera bien. Le gustan los animales y está en mi casa de campo como ella quería".

Por último, antes de dar por terminadas sus declaraciones, Wanda Nara remarcó que "Ella tenía gastos de 600 euros de alimentos por mes para una sola persona. Me afecta cuando uno hace cosas para bien y después salen este tipo de cosas".