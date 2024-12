Antonela Roccuzzo y Leo Messi ya están en Rosario para pasar las fiestas: las primeros fotos

Messi 1.jpg

De esta manera, recién llegados desde Miami, Estados Unidos, tanto Antonela como Leo compartieron desde sus historias virtuales las primeras postales del amor por sus pagos y sus intactas costumbres rioplatenses ni bien pusieron un pie en la ciudad rosarina.

De esta manera, mientras que Roccuzzo subió a sus historias de Instagram la fotografía del ya famoso mural de su marido que decora las calles de Rosario, realizado por Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga, Leo optó por compartir una postal suya tomando mate en el jardín de su casa santafecina en señal de relax y disfrute.

messi 2.jpg

Antonela Roccuzzo sorprendió con un romántico tatuaje dedicado a Lionel Messi

Luego del triunfo de la Selección Argentina en la Copa América 2024, el jugador Lionel Messi se encuentra descansando con su familia en la playa mientras también recupera del esguince y rotura de ligamentos que sufrió en la final.

En este contexto, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales algunas postales familiares, y los fanáticos no tardaron en notar un increíble detalle en el cuerpo la joven que se volvió viral.

tatuje antonela roccuzzo

Sucede que una de las imágenes, se los ve a Leo y Antonela posando arriba de un lujoso yate, y al estar bikini quedó a la vista un tatuaje de ella dedicado al campeón del mundo.

En sus costillas, la modelo lleva marcada la palabra “Lio”, así como en otras partes de su cuerpo tiene los nombres de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

"Tiene tatuado el nombre de él", "Los amo", "El verdadero qué mujer", "Si no es así no quiero nada", "No espero menos", "El verdadero acto de amor", "Banco", "La pareja más hermosa", "Me encanta", fueron las reacciones de los usuarios en las redes.