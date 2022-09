Antonio Gasalla reapareció en la noche porteña y fue al teatro: las imágenes

Antonio Gasalla

Sinopsis de la obra: Pilar y Carlos deciden ir a cenar afuera en Noche Buena con Lorenzo un amigo de ambos. El matrimonio de Carlos y Pilar no está pasando por su mejor momento debido a la compulsión de Pilar por situaciones falsas e inventar mentiras absurdas para desesperación de todos los que la rodean.

Carlos y Lorenzo creen que está teniendo un pico de su patología. Esto generará situaciones absurdas y disparatadas. Mil enredos ocurrirán en esta comedia brillante, para disfrutar en familia.

Oriana Junco reveló que mantuvo un romance con Antonio Gasalla

Oriana Junco reveló en La Pu*@ Ama, América TV, que en 1987 mantuvo un romance secreto con Antonio Gasalla.

Mientras la artista contaba sobre los inicios de su carrera y su despertar sexual, Oriana reveló una relación con el legendario capocómico. La noticia sorprendió a Florencia Peña, la conductora del ciclo.

“¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo”, dijo Oriana.

“Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao. Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo”, explicó.

Entonces, añadió: “Empezamos a charlar y le dije ‘la verdad yo te amo, estaba pasando por acá para verte a vos. Yo sabía que vivía acá'. Y empezamos a entablar una relación, eso fue tres años antes de que yo inaugurara Experiment y me dijera ´tenés un cu** terrible te quiero comer´ y me llevó a su campo. En el año noventa y pico él tenía un campo y ahí empezamos una relación amorosa”.

Si bien no quiso dar más detalle, Junco aseguró que vivieron un gran amor y que lo recuerda con mucho cariño.