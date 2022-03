https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCa5c93KOZ9O%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKZBcKPjqgBcjbsOvpMZAT68PVa5bI1i1ngWhwzyE0ll8socXGa9RdzgY7dqAX2jL3ZAcoXWnMPnkyV0ST0a3SZC9KiB2n8vnDoJdoHq1ZCbzQeyTUJJZA6BO4YzyZCyfUXh8Ndz6I6R4g3AO3ZAF5JnWbCNe9dWQLPVUWkC3FF1Bnrk1sEGIeaPBZBa8pgIVuAZDZD View this post on Instagram A post shared by Marcelo Polino (@marcelopolino)

Recordemos que en enero del 2020, Antonio Gasalla se bajó de la temporada teatral en Mar del Plata. En esa ciudad, el humorista estaba protagonizando una obra junto a Marcelo Polino, bajo producción de Guillermo Marín, en el Teatro Radio City.

A los pocos meses, debido a la pandemia por el coronavirus, todos los espectáculos tuvieron que salir de cartelera. El cómico se recluyó en su departamento en Recoleta, donde cumplió con el aislamiento estricto.

Pasaron 2 años de la última vez que Gasalla pisó un escenario. Y, al parecer, el humorista no tiene intenciones de volver a subirse a las tablas. Al menos, así lo dejó en claro en una entrevista con diario Clarín.

"Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!", exclamó al ser consultado por su futuro profesional hace varios meses.

De todos modos luego desmintió la noticia de que se retiraba y no se descarta que pueda volver al trabajo en cualquier momento, si es que el problema en sus piernas se lo permite.

antonio gasalla.jpg Los 81 de Antonio Gasalla: Polino mostró una foto del actor y cómo está hoy

¿Antonio Gasalla se retira de los escenarios?

En una entrevista con A la tarde, el periodista Marcelo Polino se refirió al futuro profesional de Antonio Gasalla.

"El tema es que está complicado porque es una persona de riesgo, tiene 80 años, y no puede exponerse a una gira. Está muy difícil salir. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos una gira prevista por Uruguay. Obviamente, la frontera quedó cerrada y eso no se pudo hacer. Así que nada, está en su casa y no hay un panorama para que vuelva a trabajar ya", explicó el amigo del humorista.