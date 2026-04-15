Interna al descubierto: Cecilia Insinga ventiló la verdad de su salida de TN y El Trece

"Entre mate y mate voy a contarles qué he decidido hacer de mi futuro laboral. Yo todavía sigo de vacaciones y creo que voy a seguir un tiempo más mientras estamos hablando para ver cómo sigue mi futuro", continuó explicando la cronista.



Y dejó en claro su agradecimiento al canal donde trabajó tanto tiempo: "Obviamente son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de tanto, menos un lugar donde fuiste muy, pero muy feliz porque la realidad es que yo fui muy feliz".

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El motivo por el que Cecilia Insinga deja TN y El Trece

En su relato, Cecilia Insinga remarcó que su decisión está basada en sentir que "no tenía el lugar que quería tener" en la emisora y afrontar otros desafíos, considerando que este es el momento justo de su vida para animarse.

“Pero hace un tiempo siento que no tuve el lugar que yo querría tener y que tengo ganas de tener nuevos desafíos, así que ahí estamos con las autoridades charlando y viendo cómo avanzamos", indicó la esposa de Diego Brancatelli.

Y dejó en claro que su etapa en El Trece y TN llegó a su final: "No creo que vuelva, no creo. Pero bueno, es así la vida, la situación, hay momentos en que uno se da cuenta que ya está grande, eso es lo que me pasa a mí, cumplí 42 años y si no lo hago ahora, ¿cuándo si no? Así que bueno, veremos qué pasa".

Sobre el final, además de aclarar que se encuentra hablando para llegar a un acuerdo en su salida, lamentó no poder despedirse por el momento de la gente al aire.

"Estamos en charlas pero tal vez sí me hubiera gustado despedirme al aire y por ahí se va a dar o no, no sé, estoy viviendo el paso a paso, con mucha expectativa y ganas de lo que puede llegar a venir", concluyó Cecilia Insinga.