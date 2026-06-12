Chiche Gelblung recibió el alta tras un mes internado: cómo seguirá su recuperación

A mediados de abril el periodista fue internado en el Sanatorio Los Arcos, donde le colocaron dos stents cardíacos y retomó sus actividades laborales de inmediato.

En este punto, el doctor Guillermo Capuya señaló públicamente que Gelblung es "un mal paciente porque quiere imponer sus propias reglas y no escucha la voz de los médicos".

Chiche

Qué dijo Chiche Gelblung en medio de su internación sobre el crimen de Agostina Vega

A través de una videollamada con el programa Infama (América TV) a Chiche Gelblung se lo pudo ver activo y conversando en medio de su última internación.

La conductora Marcela Tauro relató:"Fíjense que él, van a ver que él está hablando. Nosotros le decimos: 'Te queremos, fuerza'. Y él nos empieza a hablar de la actualidad".

Pablo Layús charló con el experimentado periodista por teléfono y contó: "Me dice: '¿Vos me escribiste o me llamaste?' Habrá tocado él sin querer, para responderme. Y dice: porque estaba justo leyendo todo lo que tiene que ver con el caso de Agostina: '¿Cómo puede ser que en este país todavía...'".

Pese a la internación, Gelblung mantiene su interés por la actualidad dando indicios de que estaba al tanto de todo lo que sucede, a lo que Marcela Tauro intettumpió a Layús y resumió con claridad sobre la salud del periodista.

"Sí, la verdad que todos nos preguntamos lo mismo. Pero lo bueno de esto es que se lo ve y, fíjense, que está internado y con la actualidad", observó la conductora.