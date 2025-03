Apareció un video que compromete a Bati tras su dura acusación contra Luciana en Gran Hermano 2024

El tema generó enorme revuelo entre los fans de Gran Hermano 2024. Algunos seguidores del reality apoyaron al jugador, mientras que otros lo fustigaron.

En X se hizo viral un video donde se ve a Luciana junto a Bati, donde los dos se muestran cómplices y bailan de forma muy sexy. Ese material no dejó bien posicionado al muchacho.

"Yo no me la fumo a Luciana, pero de ahí a decir que alguien te acosa ¿y vos hacer esto? No sé hace hermano…", "El juego de Bati es oscuro, espero que se vaya", "Se tienen que ir Batí y Lorenzo el domingo, antes que éste fantasma crezca dentro de la casa", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en dicha red social.

La decisión indeclinable de Gran Hermano tras la fuerte acusación de Bati contra Luciana

En las últimas horas, Santiago Larrivey, a quien todos conocen como Bati, puso a todos sus compañeros de Gran Hermano 2024 en alerta tras sus declaraciones sobre Luciana Martínez.

El muchacho dijo que se siente incómodo con algunos comentarios o cuando la jugadora se le acerca por demás.

Bati asegura que tuvo una charla con Luciana y le pidió que deje de hacer estas cosas, pero que ella no lo toma en serio.

Ante los dichos del participante, Santiago del Moro reveló que la producción de Gran Hermano prestó atención y emitirán un comunicado al respecto.

"Ante tantas consultas les confirmo que esta noche habrá comunicado de Gran Hermano con respecto a lo que manifestó Bati", expresó el conductor en un posteo en su cuenta de Instagram.