Apareció una foto de Romina Uhrig y Walter Festa en un bar que enfureció a los fans de Gran Hermano

La imagen en cuestión la publicó la cuenta de Twitter de LAM (América TV) y allí se los ve a Romina y Walter sentados en la barra del reconocido bar Gardiner, mientras el político tiene un trago en la mano.

De inmediato, los usuarios manifestaron su bronca por la postal. Varios cuestionan la salida de Romina, ya que mientras estuvo encerrada siempre dijo que estaba distanciada de Festa.

“Les recomiendo SOLTAR”, dijo un usuario; “Separadísimos y en un lugar bien Nac & Pop”, aportó otro; “El monumento a la Karadura!”, señalaron en Twitter.

Romina Uhrig

La furia de Romina Uhrig con Gran Hermano: analiza tomar una medida drástica

En Mañanísima, estuvieron haciendo un análisis sobre la actual situación de los distintos ex participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Pero, cuando la panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri, Estefi Berardi, habló sobre la decisión que tomaría Romina Uhrig, esto generó la indignación de su compañero Pampito.

“Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo Alfa, porque siente que no le están dando trabajo", comenzó diciendo.

Luego sumó: "No está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada. Y está buscando representante, quiere alguien que la mueva un poco más porque no está teniendo los resultados que esperaba”.

Sin embargo, frente a estas palabras, Pampito expresó indignado: “¿Ella pensó que iba a tener más laburo? Pero ¿De qué?” “En la tele, tal vez de panelista”, respondió Berardi.

En tanto que el panelista insistió molesto: “¿Laburo en la tele de qué? ¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina. Bueno, la cocina tal vez sí, eso lo compro. Ojalá que le vaya bien, a mí no me cae mal, me parece divina. Pero después, todo lo que es su tema de causas o que diga que no estaba preparada para ser diputada, eso da un poquito de bronca. No digo que el país esté mal por culpa de Romina, pero todo ayuda, el país está al por culpa de “las rominas”.