Ariel Ansaldo de Gran Hermano 2022 se vistió de mujer para lograr entrar al Bailando 2023: el video

Ariel Ansaldo vestido de mujer.jpg

Es así que en las últimas horas, Ansaldo no tuvo mejor idea que vestirse de mujer y grabar un video para mandar a modo de casting a la producción del icónico programa televisivo. Teniendo en cuenta que Tomás Holder y Walter Santiago ya están confirmados, el también actor se propuso sorprender al Chato Prada y Fede Hoppe para poder sumarse y seguir así mojándole la oreja a su enemigo televisivo: Alfa.

"¿Qué más tengo que hacer para entrar en el Bailando? Mirá cómo estoy", disparó en broma el ex GH, mientras se preparaba al aire libre en el quincho de su casa para grabar el video en cuestión. Ahora habrá que esperar para ver si logra su cometido.

Gran Hermano 2022: Ariel Ansaldo denunció que Alfa lo amenazó

A comienzos de marzo cuando Gran Hermano 2022 aún estaba al aire, Ángel de Brito reveló en LAM que Ariel Ansaldo y Walter Alfa Santiago casi terminan a las piñas en los pasillos de Telefe. El hombre de Tigre le insiste a su ex compañero que no quiere que hable de él.

Tras ello, el experto parrillero habló del feroz enfrentamiento en el ciclo de América TV. "Hace unos días, yo estaba haciendo un vivo con Thiago, él se me pone atrás y me dice: 'sé que estás hablando todavía de mí'", comentó.

ariel ansaldo alfa.jpg

Ansaldo explicó que trató de calmar a su compañero, pero continuaba indignado. "Le dije: 'dejate de joder'. Y me respondió: 'si seguís así, te voy a hacer una demanda'", detalló.

"Me pongo la camisa, me voy al piso y aparece él de vuelta. Le digo: 'mostrame dónde hablé de vos'. Busca una foto y me dice: 'este es mi abogado'", agregó.

Al finalizar, Ansaldo aclaró que evitó seguir confrontando con su ex compañero. "Discutimos, pero me di media vuelta y me fui. ¿Una demanda? ¡Ya está!", concluyó.